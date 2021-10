Los Angeles kræver vaccinebevis for at gå på restaurant

Teater, biograf, café, motionscenter. De nye krav gælder for samtlige indendørs aktiviteter

Fra 4. november skal borgere og besøgende i Los Angeles, USA, fremvise dokumentation for, at de er blevet vaccineret, hvis de eksempelvis vil ind og spise på en restaurant.

Det gælder både for restauranter, cafeer, motionscentre, frisører, biografer, offentlige bygninger og lignende.

Så længe aktiviteterne foregår indenfor, skal man altså være vaccineret for at blive lukket ind.

Og her er det ikke nok med et enkelt skud vaccine i overarmen. Kravet lyder, at man skal være fuldt vaccineret.

Det vedtog byrådet i Los Angeles onsdag, skriver CNN.

Skal vise dokumentation

Nok som tiltaget først træder i kraft 4. november, så skal erhvervsdrivende have en synlig påmindelse om de nye krav hængende i deres forretning fra 21. oktober.

Personer, der af medicinske eller religiøse årsager ikke er blevet vaccineret, skal kunne fremvise gyldig dokumentation herpå.

Kan man ikke det, eller har man valgt ikke at blive vaccineret af andre årsager, så er det fortsat muligt at benytte udendørs faciliteter.

Samtidig må ikke-vaccinerede borgere fortsat benytte indendørs toiletter på eksempelvis en restaurant, og de må kortvarigt gå ind ad døren, hvis de eksempelvis skal afhente takeaway.

Ifølge CNN er omkring 56 procent af borgerne i USA fuldt vaccineret på nuværende tidspunkt.