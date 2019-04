Luftfartsselskaber sagsøgt: Giftig luft gør ansatte kronisk syge

Fem af Storbritanniens store luftfartsselskaber har fået et søgsmål på halsen. Ansatte påstår, at giftig luft i kabinerne gør dem kronisk syge

Kabinepersonale og piloter bliver konstant udsat for giftig luft i flyenes kabiner, påstås det i et søgsmål som den britiske fagforening Unite ifølge flere medier, blandt andre Independent og TTG Media står bag. Søgsmålet retter sig mod de britiske luftfartsselskaber EasyJet, British Airways, Thomas Cook Airlines, Jet2 og Virgin Atlantic.

Fagforeningen påstår på vegne af en række piloter og kabinepersonale, at luften i flykabinerne har gjort dem kronisk syge, og samtidig mener fagforeningen, at de har 'ekspertbeviser' på, at langvarig udsættelse for luften i kabinen eller andre røghændelser kan give uoprettelige neurologiske skader og langvarig sygdom.

De kræver, at flyindustrien tvinges til at bruge mere sikker olie til at smøre jetmotorerne, og at der skal monteres filtre i flykabinerne, så luften bliver renere.

- Luftfartsindustrien kan ikke blive ved med at undvige fra spørgsmålet om giftig kabineluft, mens personalet på flyene udsættes for helbreds- og sikkerhedsrisici, siger Howard Beckett, assisterende generalsekretær for juridiske forhold i Unite, ifølge TTG Media.



- Det ville vi aldrig gøre

TTG Media har kontaktet de fem luftfartsselskaber, som er genstand for søgsmålet.

- Vi ville aldrig operere et fly, hvis vi troede, at det udgjorde en helbreds- eller sikkerhedsrisiko for vores kunder eller vores personale. Intet af den substantielle forskning foretaget gennem mange år af kvaliteten af kabineluft har vist, at udsættelse for kabineluft giver langvarig dårligt helbred, siger en talsperson fra British Airways ifølge TTG.

Nogenlunde samme svar giver en talsperson fra EasyJet.

- EasyJet tager enhver bekymring rejst af personalet seriøst, men luftfartsmyndigheder og -producenter verden over har kigget på dette problem og ikke fundet det bevist, at langsigtede helbredsproblemer opstår på baggrund af kvaliteten af luften i kabiner, siger vedkommende.

- Til tider kan såkaldte røghændelser forekomme. Forskning har vist, at det i nogle tilfælde kan forårsage nogle mindre, akutte symptomer, men der er ikke påvist nogen forbindelse til langvarige helbredseffekter, lyder det videre.