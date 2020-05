Lufthansa siger nej til 67 milliarder

Ca. 630 ton ville kufferterne veje, hvis Lufthansa skulle have udbetalt den tyske regerings hjælpepakke i 100-kronesedler.

I alt 67 milliarder kroner var regeringen nemlig klar til at skyde ind i Lufthansa, og indtil for få dage siden så det ud til, at parterne var enige om betingelserne. Lige inden takeoff har Lufthansa dog valgt at afvise hjælpen.

Det sker angiveligt, fordi flyselskabet har svært ved at acceptere de krav, som EU-kommissionen har stillet for at kunne godkende den statslige støtte.

For at blåstemple støtten ville EU-kommissionen bl.a. have det tyske flyselskab til at afgive nogle af sine start- og landingstilladelser i to lufthavne i henholdsvis Frankfurt og München.

Begge er centrale i Lufthansas rutenetværk, da de fungerer som såkaldte hubs, hvor passagererne kan skifte fly.

- Bestyrelsen har noteret sig de betingelser, som EU-kommissionen i øjeblikket har angivet. De ville føre til en svækkelse af hubfunktionen i Lufthansas hovedbaser i Frankfurt og München, skriver Lufthansa i en pressemeddelelse.

I samme meddelelse udbeder Lufthansa sig derfor betænkningstid, inden man træffer den endelige beslutning.

- De økonomiske konsekvenser for virksomheden, den planlagte tilbagebetaling af hjælpepakken og mulige alternative scenarier skal nu analyseres i bund, skriver flyselskabet og tilføjer:

- På denne baggrund kan bestyrelsen ikke godkende hjælpepakken på EU's betingelser.

Normalt er det ifølge Check-in.dk helt forbudt for EU-medlemslandede at støtte nationale virksomheder økonomisk.

Coronaepidemien har dog fået EU til at se stort på dette forbud og i stedet udstede betingelser som dem, Lufthansa nu er blevet præsenteret for.

