Lufthavn åbner for nye ruter

Coronakrisen har i særlig grad påvirket luftfartsbranchen, hvor al rejseaktivitet i perioder var lagt ned og sidenhen har kørt på lavt blus som følge af diverse restriktioner.

Nu melder Københavns Lufthavn imidlertid om, at der igen er sus under vingerne.

I takt med at rejserestriktionerne er blevet lempet, har flere danskere nemlig fået mulighed og mod på at flyve.

Det skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at der er øget efterspørgsel på både indenrigs- og udenrigsflyvninger, og at man forventer, at den positive udvikling fortsætter.

På den baggrund har Københavns Lufthavn nu meldt ud, at man forventer at åbne for fem nye ruter fra 30. september. Dermed kommer det samlede antal af flyruter fra Københavns Lufthavn op på 108

Nye afgange

De nye rejsedestinationer vil blive varetaget af forskellige flyselskaber. Her åbner Ryanair for to ugentlige afgange til Edinburgh, Skotland, mens Norwegian åbner for to ugentlige flyvninger til Dublin i Irland.

Dertil udvider SAS med tre flyvninger til Italien - en til Napoli og to til Firenze - samt fire afgange til Krakow, Polen.

Ifølge Morten Mortensen, ruteudviklingschef i Københavns Lufthavn, satser man på, at danskernes øgede rejselyst vil fortsætte ind i både efteråret og vinteren.

- Så derfor er det naturligvis rigtig godt, at vi løbende ser øget udbud i CPH fra flyselskaberne, som passagererne tager godt imod, siger Morten Mortensen i pressemeddelelsen.