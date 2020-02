Lufthavn genåbnet efter otte år

De syriske myndigheder åbner onsdag Aleppo Internationale Lufthavn, Syriens andenstørste lufthavn, for civile fly. Det er første gang siden 2012.

Det første fly ankom fra hovedstaden Damaskus i Aleppo, mens et andet fly mellem Kairo til Aleppo vil finde sted om nogle dage.

Udviklingen kommer efter, at syriske tropper sammen med russiske luftstyrker har taget kontrol med 30 landsbyer i Aleppo provinsen i denne uge. Det skriver mediet The New Arab og Gulf News.

Angiveligt har de bekæmpet oppositionen, som har haft base i Aleppos forstæder siden 2012.

En mand holder et billede op af Syriens præsident Bashar al-Assad ved Aleppos Internationale Lufthavn, efter at lufthavnen blev genåbnet. Foto: Omar Sanadiki / Reuters

Flere fly til Syrien

Ifølge de syriske myndigheder er der også kommet mere flytrafik til hovedstaden Damaskus, efter at lufthavnen har været semi-lukket i årevis. Damaskus Internationale Lufthavn modtager lige nu fly fra Dubai, Beirut, Doha, Khartoum i Sudan, Moskva og Teheran.

Ifølge Transportministeriet vil der til at starte med komme flyruter mellem Aleppo og byerne Beirut, Dubai, Kairo, Moskva og Jerevan, hovedstaden i Armenien. Det vil være flyselskaberne Arab Airways, Cham Wings, Iran Air og Aeroflot, som i første omgang vil operere i lufthavnen.

Aleppo Internationale Lufthavn har kapacitet til 1,7 millioner passagerer om året. Aleppo er en af de ældste byer i verden og dateres helt tilbage til 6000 år f.Kr. Byen har lidt store skader under krigen i Syrien.

