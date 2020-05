Lufthavn giver passagerer valget: Coronatest eller karantæne

Det kræver en negativ covid-19 test at rejse til Østrig uden at gå i karantæne, og den vil Wiens lufthavn nu gerne hjælpe med

Passagerer, der i løbet af de seneste uger er ankommet til den internationale lufthavn i Wien, er alle blevet bedt om at bevise, at de ikke var smittet med covid-19.

Med sig skulle de have et negativt testresultat, der var under fire dage gammelt. Ellers ville de blive sendt direkte i 14 dages karantæne.

Nu har lufthavnen imidlertid besluttet at komme de rejsende til undsætning, der ikke er blevet testet før afrejse. Lufthavnen har nemlig gjort det muligt at blive testet lige efter ankomsten og få svaret efter to til tre timer.

Det skriver Reuters.

Se også: Lufthavn tester nye kabiner: Kan desinficere hele kroppen

Mundbind og afstand er et krav

Muligheden er dog langt fra gratis. Passagerer, der ikke har en test med hjemmefra, skal ifølge mediet betale 190 euro for at undgå karantænen – svarende til godt 1400 kroner.

Det er også muligt for andre rejsende, der f.eks. er på vej til et andet land med lignende krav, at få lavet en test i lufthavnen.

– Flyrejser – uanset om det er forretningsrejse eller andre presserende ture – vil på denne måde blive sikrere og nemmere, skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Testen er ikke det eneste, man skal have i orden, hvis man drømmer om at flyve til Wien. Lufthavnen skriver i pressemeddelelsen, at personalet også måler kropstemperatur, ligesom passagererne skal bære mundbind og holde afstand, når de er i terminalbygningerne.

Med tilføjelsen af covid-19 testen følger lufthavnen i fodsporerne på flyselskabet Emirates, der i midten af april indførte lignende krav på en rute fra Dubai til Tunesien.

Se også: Halvdelen af danske hoteller kan gå konkurs