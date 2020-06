Lufthavn i nyt tiltag: Vil simulere rejsen gennem lufthavnen

Tax free-butikker, check-in kø og dyr kaffe er sjældent det primære trækplaster, når rejsende valfarter til lufthavnen.

Ikke desto mindre er det netop oplevelsen af at være i en lufthavn, som skal tage toppen af rejsefeberen i Taiwan.

Her har Songshan lufthavnen i hovedstaden Taipei besluttet sig for at give 90 mennesker mulighed for at gennemgå alt fra sikkerhedstjek til boarding, uden at de dog får lov til rent faktisk at flyve.

Det skriver CNN Travel.

- Hvis du ikke kan rejse, kan du simulere en tur til udlandet i Songshan, skriver lufthavnen ifølge mediet på hjemmesiden.

Skal løse opgaver undervejs

Coronaepidemien har tvunget Taiwan til at holde sine grænser lukket siden marts, og udlændinge bliver angiveligt stadig nægtet indrejse.

Derfor har lufthavnen ledige kvadratmeter til den atypiske rundvisning, der ifølge CNN strækker sig over en halv dag og kulminerer, når deltagerne får lov at sætte sig til rette i et fly.

De får dog ikke lov til at sidde ret længe i sædet, før turen går tilbage gennem lufthavnens ankomsthal. Undervejs vil der dog også være indlagt opgaver, som deltagerne skal løse, skriver mediet.

- Folk, der ikke har mulighed for at tage på internationale flyrejser fra Songshan, får her mulighed for at opleve og lære mere om boardingprocessen og de relevante servicefaciliteter, siger vicedirektør i Taipei Songshan Airport, Chih-ching Wang, til mediet.

