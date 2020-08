Lufthavn indsætter corona-sporhunde

Hunde er kendt for deres eminente lugtesans. De er derfor flittigt brugt til at opspore blandt andet narkotika. Og nu er vores logrende firbenede venner atter klar med en hjælpende snude. Denne gang i kampen mod covid-19.

Forskning med positive resultater

I en artikel fra slut juli, skriver DR, at foreløbige resultater fra forskning viser, at hunde, blandt andet af racen labrador, kan skelne mellem prøver fra coronavirus-inficerede personer og raske patienter. En metode, der vil kunne bruges på offentlige steder såsom lufthavne, grænser eller store begivenheder som supplement til laboratorieundersøgelser i arbejdet med at forhindre virussen i at sprede sig.

Men nu har Dubai tilsyneladende overhalet alt og alle. I hvert fald er Dubai Lufthavn den første til at indsætte coronahunde. Det skriver Travelandleisure.com.



Dubai bliver de første

Dubai åbnede for turister i juli og kræver i øjeblikket besøgende at give bevis for en negativ coronavirustest taget inden for 96 timer af deres rejse. I lufthavnen er man også begyndt at tage svedprøver fra besøgende ved ankomsten. Disse føres under snuden på de toptrænede hunde.

Dubai lufthavn er det første virkelige eksempel, hvor hunde bruges til at opdage covid-19. Hundenes arbejde udføres på behørig afstand, og de kommer aldrig i kontakt med mennesker. I stedet tages prøver fra rejsendes armhuler. Disse anbringes i stålbeholdere, hvor hundene kan snuse sig frem.

Testresultaterne skulle efter sigende have en nøjagtighed på 92 procent.

Med de fine testresultater tyder meget på, at flere lande, også europæiske, snart følger i hælene på Dubai og gør coronahundene til en fast del af forebyggelsesproceduren.

