Lufthavne indfører amnestibokse til cannabis

To amerikanske lufthavne vil gerne hjælpe cannabisbrugerne med at overholde de føderale love

Cannabis er nu lovligt i den amerikanske delstat Illinois for alle over 21 år. Dermed er Illinois den 11. stat i USA, som legaliserer Cannabis fuldt ud for voksne.

Men nogen kunne måske glemme at lade fjolletobakken blive derhjemme, når de skal ud og flyve, og i luften er det altså stadig helt forbudt.

Det har fået to lufthavne i Chicago til at opsætte såkaldte 'Cannabis Amnesty Boxes', hvor passagerer kan smide deres cannabis, før de boarder deres fly. Det er nemlig stadig ulovligt at flyve med narkotika på sig, hvilket cannabis stadig betragtes som under de føderale love, der gælder i det amerikanske luftrum.

Både O’Hare Internationale Lufthavn og Midway Lufthavn har installeret bokse, så deres passagerer ikke skal komme galt afsted.

Apparently Chicago O’Hare now has little “cannabis amnesty drops” pic.twitter.com/ScXcy2yQD6 — Emma (@this_is_emma) January 7, 2020

TSA, Trafiksikkerhedstjenesten i USA, tjekker ikke passagerer, om de har cannabis på sig, da det er lovligt at have det på sig i lufthavnen - det er først, når folk kommer op i det højere luftlag, at det er ulovligt.

En talsperson fra TSA siger dog til Fox News, at de er forpligtet til at underrette det lokale politi, hvis de finder nogen former for narkotika, her i blandt også cannabis, på en passagerer i lufthavnen.

Boksene bliver holdt under opsyn af Chicagos luftmyndigheder og politiet. Politiet vil regelmæssigt tømme boksene og indberette rapporter om, hvad de har fundet i dem.

