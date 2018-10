Lufthavne indfører ny kontrol: Oplys pinkoden til din mobil eller betal 21.000 kr.

Den populære feriedestination New Zealand har i den grad skabt ramaskrig blandt turister verden over, som nu nægter nogensinde at besøge landet på den sydlige halvkugle.

Det skyldes, at de newzealandske myndigheder i denne uge som det første land i verden har indført en ny og iøjefaldende regel i landets lufthavne, der betyder, at alle rejsende vil få en bøde, hvis de afviser at give grænsebetjentene adgang til deres mobiltelefonen.

Det skriver CNN.

Det betyder, at man fremover kan risikere at skulle fortælle betjentene sin pin-, adgangskode eller sit 'mønster', når man lander i en lufthavn i New Zealand, så betjentene kan udføre en såkaldt 'digital kropsvisitering'.

Hvis man nægter, vil man få en bøde på 5000 newzealandske dollars (cirka 21.100 danske kroner), og man risikerer samtidig at få konfiskeret sin telefon og at blive retsforfulgt.

'Grov indtrængen af privatlivets fred'

Grænsebetjentene har ifølge den tidligere lovgivning i landet altid haft ret til at stoppe enhver mistænkelig rejsende og bede om vedkommendes telefon, men det er først nu, at loven tillader betjentene at kræve pin- og adgangskoder.

- Vi kender ikke til andre lande end os, der har en lov, som potentielt kan sende folk i fængsel, fordi de ikke vil give deres adgangskoder, siger talsmanden fra New Zealands grænsekontrol, Terry Brown, til NZTV og fortsætter:

- Vi søger i filerne på telefonen og går ikke ind i 'Skyen' (server på internettet, red.). Og vi undersøger telefonen, mens den er på flytilstand.

Selvom myndighederne dog skal have en 'rimelig grund' for at udføre den 'digitale kropsvisitering' har de nye regler i den grad fået mange folk op af stolene, da de mener, at lovgivningen krænker privatlivets fred.

- Det er en grov indtrængen i privatlivets fred af både personen, der ejer telefonen, samt for de folk, som personen har kommunikeret med, siger bestyrelsesformand Thomas Beagle fra den newzealandske vagthund 'The New Zealand Council for Civil Liberties' i en skriftlig udtalelse og fortsætter:

- Moderne smartphones indeholder en stor mængde følsom og privat information, deriblandt e-mails, breve, lægejournaler, billeder samt meget private billeder.

- At kræve, at personer overleverer indholdet af deres telefonen, som indeholder personoplysninger, til det formål at forebygge forbydelser mod told- og grænseloven er overdrevent og kan ikke begrundes.

'En falsk følelse af sikkerhed'

Mange rejsende er også rasende over de nye regler og bruger de sociale medier til at vise deres harme. Du kan se et par reaktioner herunder:

This is yet another gross invasion of privacy amid further degradation of our rights and civil liberties by increasingly authoritarian governments - in an age of mass surveillance, in the name of national security and counter-terrorism. #tech #NewZealand #AI #auspol https://t.co/YpB5U10h0M — Ayrton Evans (@AyrtonEvans_) 3. oktober 2018

- Dette er blot endnu en grov indtrængen af privatlivets fred og en yderligere nedbrydning af vores rettigheder foretaget af autoritære regimer, skriver en enkelt Twitter-bruger.

Great, we keep giving up out freedom in exchange of a false sense of security. — Zolra'ak (@UrmanioGeek) 3. oktober 2018

- Super, vi bliver ved med at opgive vores frihed for at få en falsk følelse af sikkerhed, skriver en anden.

Talsmanden fra New Zealands grænsekontrol udtaler til CNN, at loven er nødvendig, da 'skiftet fra papir-baserede systemer til elektroniske betyder, at størstedelen af forbudte dokumenter og andet materiale bliver lagret elektronisk'.

