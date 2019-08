Lufthavnsansat til passager: 'Du er grim!'

Det er sundt at kede sig, siger de kloge. Det sætter kreativiteten fri.

Men man skal også passe på, at man ikke bliver lidt for kreativ. Især hvis man keder sig på jobbet.

En sikkerhedsvagt i lufthavnen Greater Rochester International Airport i staten New York forsøgte at lave lidt spas på jobbet. Nu er hun fyret.

'Du er grim'

Som en joke skrev hun noget på en seddel og gav den til en mandlig passager, der gik igennem sikkerhedskontrollen.

- Jeg fik en seddel i hånden og tænkte ikke så meget over det. Jeg gik bare videre, fordi jeg kun havde ti minutter til at komme til gaten. Kvinden (sikkerhedsvagten red.) råbte efter mig, om jeg ikke skulle åbne sedlen, siger Neil Strassner, der var den passager, som blev udsat for joken til News 8 WROC.

Han åbnede sedlen og så begyndte sikkerhedsvagten at grine.

- Den sagde; 'Du er grim!', siger Neil Strassner.

Her er videoovervågning, der viser, at sikkerhedsvagten giver Neil Strassner en seddel.

UPDATE: The airport security employee has been fired, according to TSA. Here's the video of the employee passing the mean note, laughing about it, and reaching for more paper to begin writing again. #ROC pic.twitter.com/wXLcD8aLwz — News 8 - WROC-TV (@News_8) August 15, 2019

Først syntes han bare, det var mærkeligt, men så besluttede han sig for at gøre noget ved det. Han blev ikke selv ked af det, men det kunne andre blive. Det var nemlig tydeligt for ham, at han ikke var den eneste, der ville få sådan en seddel, da sikkerhedsvagten straks begyndte at skrive en ny.

- Man ved jo egentlig ikke, hvordan folk har det inde i hovedet. Nogle kan jo have det forfærdeligt, og så vil et smil måske hjælpe. Man behøver ikke at fornærme folk på den måde, siger Neil Strassner.

Han tog kontakt til en overordnet i sikkerhedskontrollen, som først ikke troede ham, men efter at have set videoovervågningen igennem, var det tydeligt, at den ansatte gav ham en seddel. Den kvindelige sikkerhedsvagt blev herefter fyret.

- Jeg tror, det var meningen, at det skulle være en joke. Jeg tror ikke, at hun ville fornærme nogen med vilje. Men hvis en anden havde fået sedlen, og den person havde en anden sindstilstand, så kunne det sætte dem tilbage til et mørkt sted, siger Neil Strassner.

"You Ugly" - Not the words a Rochester airline passenger expected to read when a security agent slips him a note at Greater Rochester International Airport. Now, according to TSA "You Fired" - see the surveillance video obtained by Neal Strassner. @SPECNewsROC pic.twitter.com/SGerBFmk35 — Wendy Wright (@WendyWrightTV) August 15, 2019

Siden historien er kommet frem på Twitter, har flere brugere skrevet, at de blandt andet synes Neil Strassner er 'handsome' (flot, red.)