Lufthavnshund har snust sig frem til ni millioner i kontanter

En hunds næse kan snuse sig frem til alt fra kræft til pengesedler. I den tyske lufthavn Düsseldorf Airport har en lufthavnsschæfer ved navn Luke snust sig frem til 1,2 millioner euro, eller hvad der svarer til omtrent ni millioner kroner, i kontanter.

Det skriver The Local.de.

Luke har på seks måneder snust sig frem til de 1,2 millioner euro i kontanter, som i alt 21 personer har haft på sig.

Den treårige schæferhund er trænet til at snuse sig frem til store pengebundter. Det er forbudt at forlade eller rejse ind i EU med mere end 10.000 euro i kontanter, hvis ikke man først har deklareret over for told-myndigheder, hvor pengene stammer fra.

Reglerne er til for at hjælpe myndigheder med at opdage illegal aktivitet, hvor store pengestrømme er involveret, såsom narkorelateret kriminalitet eller hvidvaskning af penge.

Valuta lugter forskelligt

Når Luke kan finde pengebundter, er det ifølge Sabine Mohren, som er hundefører for Luke, fordi han kan lugte kombinationen af seddelpapir og blæk.

- Alle valutaer lugter forskelligt, fortæller Sabine Mohren.

Luke er trænet til at kunne lugte euro-sedler, amerikanske dollars, britiske pund og tyrkiske lira.

Tilbage i november 2018 blev en 26-årig franskmand stoppet i Düsseldorf Airport med 870.000 euro i kontanter, som manden havde gemt mellem bøger i en kuffert. Manden skulle flyve fra den tyske by til Kina, og det efterforskes ifølge det tyske medie stadig, hvor pengene stammer fra.

