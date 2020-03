Lukkede grænser: Feriehusudlejere kræver erstatning for aflyste ferier

I Feriehusudlejernes Brancheforening er man chokeret over, at regeringen har valgt at lukke grænserne for andre end danske statsborgere og borgere, der har et 'anerkendelsesværdigt formål' fra klokken 12.

Brancheforeningen repræsenterer udlejningsbureauer med over 40.000 sommerhuse til udlejning.

Ifølge direktør Carlos Villaro Lassen vil lukningen af grænsen betyde, at tyske feriegæster må afbestille 1,4 millioner udenlandske overnatninger i feriehuse frem mod midten af april.

- Det er fuldstændig urimeligt at give os så kort varsel og at lægge så stor byrde på dansk kystturisme.

- Alene på den korte bane er der 1200 job i dansk kystturisme, der er sat en streg over, og Danmark går glip af en omsætning den næste måned på over en milliard kroner, siger direktøren.

Lørdag middag og foreløbigt en måned frem lukker regeringen for grænserne. Det vil få store konsekvenser for de danske feriehusudlejere, mener brancheforeningen. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han mener kun, at det er rimeligt, at feriehusbranchen får fuld erstatning for omkostningerne af de mange aflyste ferier.

- Det her er en situation, som ikke er mulig for dansk kysturisme at komme helskindet igennem.

- Vi bider tænderne sammen, men mange virksomheder bliver ramt. Det må vi bære som samfund, siger han.

Brancheforeningen frygter nu for resten af året, som også risikerer at blive ramt.

- De seneste tre uger har de tyske gæster holdt sig tilbage med at booke til sommer, og nu går de i gang med at afbestille, så hele 2020 er vasket væk for dansk kystturisme. Det er meget dramatisk og har store konsekvenser, lyder det.

Det kan ifølge direktøren ikke redde meget, at danskerne selv booker sommerhuse til deres sommerferie.

- I Varde og Ringkøbing er over 90 procent af gæsterne tyske, og i Nordjylland er der mange nordmænd. Så danske bookinger kan ikke afhjælpe noget, siger han.

At grænsen lukker lige præcis lørdag er ekstra slemt, fordi det er skiftedag i feriehusene.

Ifølge avisen JydskeVestkysten var nogle tyske turister kørt tidligt i morges for at nå over grænsen inden klokken 12, men det er langt fra alle.

Ifølge Carlos Villaro Lassen regner man med, at op mod 5000 tyske biler vil blive nødt til at vende om ved grænsen lørdag.