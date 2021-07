Lukker og slukker: Verdensberømt gejser kan stoppe med at gå i udbrud

Klimaforandringer er langt fra et nyt emne. Men at temperaturstigningerne kan betyde, at gejseren Old Faithfuls aktive dage snart kan være talte, er ganske nyt. I hvert fald i seværdighedens egen levetid, da den i flere hundrede år har været kendt for at være ekstra aktiv.

Nu har amerikanske forskere fundet frem til, at en temperaturstigning på 5,6 grader vil resultere i, at gejseren ikke længere vil gå i udbrud. En temperaturstigning, som forskningen anslår, er realistisk inden for 80 år.

Det skriver The Guardian.

- Vi står i en virkelig kritisk situation, siger Chris Schiller, forsker ved Montana State University, til The Guardian.

Temperaturstigningerne har også tidligere fået forskere til at spå, at fremtidens sommer vil vare seks måneder på den nordlige halvkugle.

Få grader ødelægger

Old Faithful er en del af Yellowstone National Park i Wyoming og har navn efter sine hyppige og noget forudsigelige udbrud, som skyder mellem 14.000 og 31.000 liter vand ud én gang i timen.

I parken, hvor man kan finde den hidsige gejser, er gennemsnitstemperaturen steget med 1,3 grader siden 1950. Dette forventes at stige yderligere tre til fem grader inden slutningen af århundredet, hvilket ifølge forskerne vil betyde farvel til Old Faithfuls udbrud.

Det vil dog ikke være første gang, at et naturvidunder lider under klimaforandringerne, da temperaturstigninger har tørret Sun Moon-søen i Taiwan ud.