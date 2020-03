Lukker pyramiderne ned: Nu skal der desinficeres

Egyptiske myndigheder har påbegyndt desinficering ved pyramiderne i et forsøg på at begrænse coronasmitte

Herhjemme anbefaler myndigheder under coronakrisen, at man sørger for at afspritte sine hænder eller vasker dem med vand og sæbe, men i Egypten har myndighederne kastet sig over et noget større afspritningsprojekt.

Her har myndighederne indført afspritning ved de verdensberømte pyramider som et led i en større plan for at forsøge at begrænse smitteudbredningen af coronavirus.

Derfor er skolerne i landet også lukket ned, ligesom der ikke må komme fly ind i landet.

Det skriver mediet Insider.

Fra 23. marts til og med 31. marts er alle arkæologiske attraktioner i landet lukket ned, hvilket ikke er gode nyheder for Djoser-pyramiden, som for nyligt genåbnede efter en restaurering, der tog 14 år.

Området omkring Giza-pyramiderne desinficeres og rengøres, mens der er lukket ned for besøgende. Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix

Arbejdet er i gang

Mens de populære turistattraktioner er lukket ned, skal de altså rengøres og desinficeres, og det inkluderer, at indgangene, billetkontorer og omkringliggende veje og stier ved pyramiderne skal desinficeres.

Ifølge The New York Times bliver selve pyramiderne ikke rengjort og desinficeret, da det ifølge Ashraf Mohie El-Din, som er direktør for pyramiderne, ville kræve 'specielle materialer og et specialiseret team'.

- Vi bruger denne periode til at desinficere hele området, men også til at udføre vedligeholdelsesarbejde og renovering for at have det hele klar til at modtage besøgende igen, siger han ifølge mediet.

Årligt besøger cirka 12 millioner mennesker pyramiderne i Egypten.

