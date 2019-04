Luksushotel langer ud efter tiggende influencere: - Få et arbejde

Et filippinsk luksushotel er særdeles træt af de såkaldte influencere, der vil 'have gratis mad, drikke og overnatning'

Fri forplejning og overnatning til gæster til gengæld for omtale på specielt Instagram er bestemt ikke et fænomen, som det filippinske luksushotel White Banana Beach Club Siargio har nogen interesse i.

På Facebook har hotellet, som ligger på den smukke ferieø Siargao, lagt et opslag ud, som nu er gået viralt.

I opslaget fortæller hotellet i utvetydige vendinger en bestemt type af influencere, at de godt kan pakke deres forhåbninger om et samarbejde med hotellet sammen.

Fænomenet er velkendt inden for marketing, hvor brugere, typisk med mange følgere, på f.eks. Instagram eller en anden social medie-kanal deler billeder, videoer og andet fra steder, som de besøger, mod at de får sponseret dele eller hele opholdet.

Men hos White Banana Beach Club får de for mange af den type henvendelser, og nu siger de stop.

- Prøv med et arbejde

'Vi modtager mange beskeder angående samarbejder med influencere, Instagram-influencere. Vi vil høfligt gerne offentliggøre, at White Banana ikke er interesseret i at 'samarbejde' med selvudnævnte 'influencere'. Og vi vil foreslå en anden metode til at spise, drikke, eller sove gratis. Eller prøv med et arbejde', lyder det i opslaget på Facebook, som tusindvis indtil videre har synes godt om, mens det er blevet delt næsten 3.000 gange.

- Vi har brug for dem

Noget tyder på, at hotellet er blevet overraskede over, at opslaget er blevet delt meget. I et opfølgende opslag på deres Facebook-side præciserer hotellet, hvad hensigten med det første opslag var.

For hotellet er nemlig ikke direkte imod influencere. Det er dem, som bare er på jagt efter gratis forkælelse, som de sender stikpiller efter.

'En rigtig influencer bliver kaldt det af andre, han omtaler ikke sig selv som en influencer. De er bloggere. Vi har faktisk samarbejdet med et par stykker af dem, under forskellige betingelser og krav, og vi støtter dem', skriver de i opslaget.

'Rigtige influencere har ikke kontaktet os, for de har ikke brug for os. Vi har brug for dem', lyder det videre.

På Facebook viser kommentarerne til opslagene, at brugerne overvejende hylder hotellet for deres opslag.

'Hvem end der styrer jeres sociale medie profil gør et fantastisk job. Ros til jer for at stå fast over for den 'selvudnævnte influencer', som forsøger at flå jer', lyder det i en af kommentarerne.

