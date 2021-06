Må snart melde udsolgt: Dansk rejsebureau bliver kimet ned

TUI er tæt på at have solgt dette års sidste juli-rejse

I rejsebranchen har man længe talt om, at 'ketchup-effekten' er på vej.

Mere end et år er gået, siden coronapandemien tog livet af danskernes mulighed for at rejse ud i verden. Men nu er vaccinerne her, vi har coronapas, og det meste af Europa er grøn på Udenrigsministeriet rejsekort.

Så ligesom med en ketchupflaske, hvor der først ikke vil komme noget ud, men det så pludselig vælter ud med tyktflydende tomatsovs, er drømmen, at danskerne nu vil gå rejseamok som aldrig før.

Og måske det faktisk er der, vi er nu, lyder det fra Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI.

Han fortæller, at rejsearrangørens salgsafdeling har haft svært ved at følge med siden lørdagens udmelding om, at man nu kan rejse til alle lande i EU/Schengen.

- Hvis det fortsætter i det her tempo, så går der ikke lang tid, før vi må melde udsolgt på juli-rejser, siger Mikkel Hansen til Ekstra Bladet.

- Det er i hvert fald ved at være sidste udkald, hvis man ønsker at sikre sig en billet til et bestemt hotel og en bestemt destination.

Nye salgsrekorder

Hvis man sammenligner TUI’s salg af juli-rejser fra mandag i denne uge med mandag i sidste uge, så er det sket en stigning på svimlende 171 procent.

- Lige nu slår vi nye salgsrekorder dag efter dag, siger Mikkel Hansen.

Ifølge ham er det næsten udelukkende positive nyheder, der har ramt rejsebranchen den seneste måned.

- Vi mærker tydeligt, at det ikke er gået danskernes næse forbi, hvor nemt det er blevet at komme til udlandet, og hvordan restriktioner såsom brug af mundbind i offentligheden fjernes på de mest populære rejsemål. Efterspørgslen på at komme afsted er meget stor.

Udenrigsministeriet opdaterer sin ugentlige rejsevejledning hver fredag kl. 16.00.