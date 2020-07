Madeira er klar til danske turister

Portugal har været hårdt ramt af coronavirus, og derfor har det i lang tid ikke været muligt at rejse til den populære ferieø Madeira uden at skulle forholde sig til 14 dages karantæne ved hjemkomst til Danmark.

Det ændrede sig torsdag, da Udenrigsministeriet opdaterede sine rejsevejledninger til lande i EU, så Portugal nu er en ’gul’ destination. Det betyder, at du frit kan rejse til landet, om end det er med opfordring om at udvise ’ekstra forsigtighed’.

Der er stor forskel på, hvor hårdt de forskellige regioner i Portugal har været ramt af coronavirus. Ifølge de seneste tal fra Johns Hopkins University er der registreret 50.868 smittetilfælde og 1727 coronarelaterede dødsfald i Portugal. Værst ramt er områder i Lissabons forstæder, mens Madeira kun har haft 106 smittede.

Alle skal bære mundbind

Rejser du til Madeira, skal du være forberedt på, at der gælder særlige regler.

Tirsdag gjorde de lokale myndigheder det til et lovkrav at bære mundbind i samtlige offentlige rum, skriver Reuters. Madeira er den første region i Portugal til at indføre så drastisk et krav i kampen mod corona.

- Kravet om mundbind er til for at vise dem, der besøger os, at der er en grund til, at vi har opnået disse resultater, fortæller Pedro Ramos, der står i spidsen for Madeiras sundhedsindsats, til Reuters.

Men selv om den portugisiske øgruppe, der ligger ud for Afrikas vestkyst, stort set har været skånet for smittespredning, har den globale pandemi stadig tæret på turismen. Sidste år havde Madeira besøg af omkring 1,5 millioner turister, mens tælleren for 2020 kun lige har sneget sig op over 250.000.

Det kræver en negativ test for coronavirus at få tilladelse til at rejse ind i Madeira.

Klar til danske turister

Hos Visit Portugal glæder man sig til at møde danske turister i Portugal.

- Det har vi ventet længe på, siger Stig Kaspersen, der er nordisk direktør for Visit Portugal, i en pressemeddelelse.

Ifølge ham er det primært de hårdt plagede Lissabon-forstæder, der har været årsag til, at rejsevejledningen i juli har frarådet rejser til Portugal.

- I den pågældende periode kunne 85-90 procent af alle nye registrerede tilfælde henføres til de pågældende områder i Lissabons forstæder, som ligger langt fra de områder, hvor turisterne kommer, siger Stig Kaspersen.

- I størstedelen af Portugal – inklusiv kendte områder som Algarve, Azorerne, Madeira, Porto Santo, Porto og centrum af Lissabon – er smittetrykket særdeles lavt og har været det længe, siger han.

