Madrids gader fyldt med får

Søndag var gaderne i den spanske hovedstad, Madrid, fyldt med hyrder, får og klokkeklang.

De mange får blev guidet gennem byens gader for at markere og mindes de gamle hyrderuter i landet.

Samtidig giver det hyrderne mulighed for netop at benytte de ellers travlt trafikerede veje til at føre fårene på den traditionelle rute, som løber fra det nordlige Spanien, hvor fårene er størstedelen af sommerhalvåret, til det sydlige Spanien, hvor fårene kan være henover vinteren.

Det skriver CNN.

Optoget har siden 1994 været en årlig begivenhed, hvor lokalbefolkningen er mødt frem for at se hyrderne navigere de mange får gennem gader og stræder.

I 2020 blev begivenheden imidlertid aflyst som følge af coronapandemien, hvorfor det var til stor glæde for mange af de fremmødte, at de nu igen kunne afholde den årlige tradition.

Se billederne her ...

Foto: Javier Barbancho /Ritzau Scanpix

Foto: Javier Barbancho/Ritzau Scanpix