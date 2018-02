Mænd ingen adgang: Ny ferie-ø kun for kvinder på vej

Tilbage i 2014 slog Østre Landsret fast, at hotellet Bella Sky i København handlede i strid med ligestillingsloven, da hotellet indrettede en etage, hvor mænd var forment adgang, men der er stadig håb for de kvinder, der vil nyde lidt ferietid uden alt for meget testosteron i nærheden.

De skal bare vente et par måneder og derefter tage en tur til Finland, hvor en amerikansk forretningskvinde ved navn Kristina Roth til juli åbner en ø, hvor kun kvinder er velkomne.

Det skriver New York Post.

Øen er placeret godt 1 time og tyve minutter væk fra lufthavnen i Helsinki, den bliver kaldt 'SuperShe' og åbner op for bestillinger til juli. På øen vil det blandt andet være muligt for gæster at tage madlavningskurser samt deltage på fitness- og yogahold.

Ifølge det amerikanske medie har Kristina Roth fået idéen til kvinde-øen, fordi hun selv har været på en lang række ferier i USA, hvor hun mente, der var lidt for mange mænd, hvilket betød, at hun ikke helt kunne finde ro, fordi de distraherede hende:

- Når der var en pæn mand i nærheden, så ville vi kvinder begynde at putte læbestift på, siger hun.

Nyt koncept skal stoppe krig om solsenge

Ø-stifteren: 'Har intet had til mænd'

At det lige præcis blev Finland, som skal lægge rammer til den nye ferie-ø kun for kvinder, skyldes, at hun blev forelsket i en finsk mand, hvis forældre ejede en ø:

- Han blev ved med at fortælle mig, at naboøen var til salg, og da jeg først så den (øen, red.), faldt jeg for dens skovklædte utopia, lyder det fra Kristina Roth, der allerede har haft veninder og bekendte på besøg på øen.

Det er dog ikke alle kvinder, der får lov til at spendere lidt ferie-tid på den finske ø i fred og ro væk fra mænd, for det er kun de kvinder, som Kristina Roth selv sikkerhedsgodkender, der bliver budt velkomne med åbne arme:

- Jeg vil helst godkende de personer, der skal komme her for at se, om de vil passe ind, men jeg er ikke ude på at skabe en elite, siger hun til New York Post.

Kristina Roth påpeger desuden over for det amerikanske medie, at det ikke et 'had til mænd', der ligger bag hendes ø-politik, som altså kun giver adgang til kvinder.