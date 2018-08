Makabert fund lukker verdensberømt strand

Myndighederne har lukket populær badestrand efter væmmeligt fund, der risikerer at tiltrække hajer

Australiens mest ikoniske badestrand, Bondi Beach, er blevet lukket af myndighederne efter fundet af en halshugget hvalunge, der er skyllet ind på land.

Den lille hval, der også mangler halen, blev opdaget i den nordlige ende af stranden tirsdag morgen. Eksperter fra National Parks and Wildlife Service og hval-organisationen ORCCA blev straks kaldt til stedet for at fjerne kadaveret i den sørgelige forfatning.

Udover at den mangler både hoved og hale har hvalungen også store sår på torsoen, men det er endnu uklart, hvordan den er død.

Flere strandgæster er set i færd med at tage billeder af det alien-agtige hval-lig, men myndighederne har lukket ned for badning på den populære strand. Det frygtes, at lugten fra kadaveret vil tiltrække hajer.

Ifølge Dorsal Shark Reports er der allerede tirsdag morgen lokal tid blevet spottet to hajer ved Bondi Beach. Det forventes, at stranden vil forblive lukket resten af dagen, siger det lokale byråd i en udtalelse i forbindelse med det makabre fund.