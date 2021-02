Maldiverne er en solstrålehistorie i en svær tid

Lækre paradisstrande og azurblåt hav.

Mange tænker på Maldiverne som det ultimative ferieparadis.

Derfor skulle man tro, at krisen kradsede særlig meget på øriget i Det Indiske Ocean, hvor turisme er den vigtigste handelsvare. Men det er ikke tilfældet.

Faktisk er Maldiverne en succeshistorie i international turisme, skriver CNN.

Ligesom resten af verden lukkede landet sine grænser i marts, så kun nogle få 'uheldige' udlændinge befandt sig på øerne og således var strandet i paradis.

Det fik den nationale turistmyndighed til at nedjustere forventningerne til 2020, så man arbejdede med et mål om 500.000 turister mod de normale 1,7 millioner.

Nu er tallene gjort op, og de viser, at Maldiverne modtog 555.494 besøgende - altså flere end forventet.

Geografisk fordel

Det er selvfølgelig et markant fald, men ingenting sammenlignet med hvad man eksempelvis har set i Thailand eller på Bali.

Samtidig har Maldiverne haft held til at overbevise mange besøgende om at blive i lang tid, blandt andet ved at tilbyde særlige workation-pakker, hvor der sørges for private øer og højhastighedsinternet.

- Vores største fordel er de unikke geografiske træk ved Maldiverne, siger adm. direktør for den nationale turistmyndighed Thoyyib Mohamed til CNN.

Han henviser til, at gæster på Maldiverne kan vælge mellem mere end 1000 private øer.

Af samme grund har det ikke været nødvendigt med samme strenge krav om karantæne og ansigtsmaske, som man har set andre steder. I en periode droppede Maldiverne endda samtlige coronarestriktioner og tillod turister fra alle lande - uanset smittetal.

Relativt lav smitte

Tal fra Worldometer viser, at Maldiverne har formået at holde coronavirus nogenlunde i skak (de er marginalt bedre end Danmark målt på smittede per indbygger). Dog er der sket en stigning siden januar.

Maldiverne har i skrivende stund registreret 18.082 smittede og 58 døde med coronavirus.

