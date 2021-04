Maldiverne vil vaccinere turister ved ankomst

- Må vi byde på en vaccine til din kokosnøddrink, mr. Jensen?

Forespørgsler som denne kan snart være virkelighed på Maldiverne, der barsler med et noget anderledes initiativ i bestræbelserne på at få fløjet flere turister til landet.

Den smukke øgruppe i Det Indiske Ocean vil nemlig tilbyde sine udenlandske besøgende at blive vaccineret mod coronavirus ved ankomst i lufthavnen.

Det skriver CNBC.

Turistminister Abdulla Mausoom fortæller til den amerikanske tv-station, at initiativet er et led i landets såkaldte 3V-strategi, der dækker over sloganet 'visit, vaccinate, vacation' (kom på besøg, lad dig vaccinere, hold ferie, red.).

Maldiverne først

Turisme udgør to tredjedele af Maldivernes bruttonationalprodukt, og landet er derfor desperat efter at få fyldt sine luksuriøse resorts og eksklusive strandvillaer igen.

Abdulla Mausoom vil ikke løfte sløret for, hvilken dato tiltaget træder i kraft, men fastslår, at det først kan komme på tale, når landet er færdig med at vaccinere sin egen befolkning.

Og det går det godt med. Maldiverne er et af de lande i verden, der er længst i vaccinereudrulningen. Over halvdelen af befolkningen har fået første stik, mens man kun lige har taget hul på runde to, viser tal fra Our World in Data.

Maldiverne er en del af WHO’s Covax-vaccinationsprogram, der skal sikre fattige lande et tilstrækkeligt antal vacciner, ligesom det har fået vacciner i gave af Kina og Indien.

- Fint med første stik. Men hvad med stik nummer to, spørger den opmærksomme læser.

Ifølge Abdulla Mausoom udgør langtidsturister så stor en del af Maldivernes besøgende, at det ikke bliver noget problem.

Om man selv skal betale for vaccinen, siger turistministeren ikke noget om.

