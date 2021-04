Malta klar til at betale turister millioner

Turister, der booker ophold på et tre- fire- eller femstjernet hotel, kan modtage op til 1400 kroner per person. Dette er en del af den maltesiske ‘Tourism Recovery Plan’, som skal sætte skub i øens helt store indtægtskilde - nemlig turisme.

Det skriver mediet Times of Malta efter en pressekonference fredag.

Turisme udgør ifølge World Travel and Tourism Council 27 procent af Maltas økonomi, og landet har derfor været hårdt ramt af grænselukningen under pandemien. I forsøget på at lokke turisterne til den solskinsrige ø igen, bidrages der derfor med 3,5 millioner euro eller 26 millioner danske kroner til besøgende, som vælger at bo på et tre-, fire- eller femstjernet hotel.

- Systemet har til formål at placere Maltas hoteller i en konkurrencedygtig position, i takt med at international turisme starter op igen, fortæller Maltas turistminister Clayton Bartolo på pressemødet.

I Danmark fraråder myndighederne fortsat alle unødvendige rejser til udlandet.

Jo flere stjerner, jo flere kontanter

For at kvalificere sig til udbetalingen skal man booke sit mindst tre dage lange ophold på Malta direkte gennem øens hoteller for at undgå, at indtægten går tabt i internationale rejsebureauer.

Systemet er opbygget, så turister på et trestjernet hotel, modtager 100 euro per person, hvilket svarer til 740 danske kroner, mens man ved et firestjernet hotel kvitteres med 150 euro per person, svarende til cirka 1115 kroner. Flotter man sig til et femstjernet ophold, er der hele 200 euro per person at hente, altså omkring 1480 kroner.

Det generøse tiltag bliver sat i værk i juni og anslås at resultere i udbetalinger til 35.000 rejsende.

Før pandemien lagde en dæmper på udlandsrejser, tiltrak Malta mere end 2,7 million turister hvoraf skandinaver udgjorde godt 124.000 af dem.

