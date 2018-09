Mand anholdt i Saudi Arabien: Han spiste morgenmad med en kvinde

Herhjemme er det bestemt ikke unormalt at dele hyggelige stunder med venner og veninder, men hvis man drager afsted til den Arabiske Halvø for at holde ferie i det konservative kongerige Saudi Arabien, skal man passe ekstra godt på med den slags.

Landet, der er kendt for sine strikse regler omkring bekendtskaber af det modsatte køn, samt for hvordan man må opføre sig i offentligheden, har nemlig slået ekstremt hårdt ned på en egyptisk mand, der spiste morgenmad med en kvindelig kollega.

Det skriver CNN.

Manden blev fanget på fersk gerning i færd med sin kriminelle gerning, fordi han delte en video af stunden på de sociale medier, hvilket altså var mere, end de saudiarabiske myndigheder ville finde sig i.

Politiet hastede derfor afsted for at arrestere manden og sætte ham bag tremmer.

Se også: Saudi Arabien vil være den nye turistmagnet

'Krænkende video'

Hændelsen fandt ifølge det amerikanske medie sted i kystbyen Jeddah, hvor det kollegiale par spiste morgenmad på det hotel, hvor de begge arbejdede.

I videoen, som den egyptiske mand delte på de sociale medier, kan man se parret sidde ved bordet, mens manden siger: 'Kom og spis morgenmad med os'. Derudover ser man også kvinden fodre manden med et stykke mad.

(Du kan se videoen i playeren øverst oppe)

Myndighederne i Saudi Arabien har i en officiel udtalelse bekræftet hændelsen og siger følgende:

- Myndighederne har anholdt en udenlandsk mand i Jeddah, efter han optrådte i en krænkende video.

Den egyptiske mand er desuden anklaget for at 'arbejde i en profession, der er forbeholdt det saudiske folk', påpeger myndighederne.

Det lokale medie SaudiNews50 skrev ifølge CNN tirsdag, at kvinden også er blevet anholdt, men denne påstand er endnu ikke blevet be- eller afkræftet. Det er desuden uvist, hvilken nationalitet kvinden har.

CNN skriver desuden, at det pågældende hotel er blevet sigtet for at have brudt loven, der regulerer reglerne omkring kvinder på arbejdsmarkedet.

Se også: Far anholdt i Abu Dhabi: Filmede lufthavnsansatte

Danskere skal også være påpasselige

Saudi Arabien har længe været kendt for at være et af de mest kvindeundertrykkende lande i verden med enormt strenge regler for, hvordan mænd og kvinder må opføre sig i det offentlige rum.

På Udenrigsministeriets hjemmeside advarer den danske myndighed da også rejsende til at være ekstra varsomme i landet.

- De fleste offentlige steder er opdelt i en sektion for kvinder og evt. deres mandlige familiemedlemmer og en sektion kun for mænd, skriver ministeriet blandt andet i deres rejsevejledning og fortsætter:

- Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, som ikke er gift med hinanden, er ulovlige og kan blive straffet hårdt, f.eks. med dødsstraf. Hoteller kan nægte ugifte par at dele værelse.

Se også: Jamie idømt fængsel for at røre mands hofte i Dubai: Nu er der godt nyt

I dette tilfælde med anholdelsen af den egyptiske mand er de strikse regler dog også faldet selv de lokale saudiarabere for brystet.

Flere er angiveligt utilfredse med, at regeringen efter sigende er dobbeltmoralske, da de tillader den slags opførsel, hvis det gælder saudiarabiske prinser i udlandet eller turister, der rejser til lande uden samme slags strenge regler om samvær med folk af det modsatte køn.

Anklagemyndigheden i Saudi Arabien meddelte efter anholdelsen i et opslag på Twitter, at folk, der deler materiale, som krænker landets værdier, morale eller religion, kan blive straffet med op til fem år i fængsel.

Se også: Brite tilbageholdt på ferie efter dødsfald: Jeg strejfede hende kun