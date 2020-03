Mand hackede sig til gratis flytur på business class

En ung mand hackede sig ind i Brussels Airlines IT-system og bestilte gratis flybilletter til New York på business class

Flyselskabet Brussels Airlines sagsøger nu en ung mand, som havde lidt for lange - men dog meget computerferme fingre.

Den 25-årige mand hackede sig nemlig ind i deres it-system, hvor det lykkedes for ham at bestille tre billetter på business class fra Bruxelles til New York. Det skriver Brussels Times.

- Manden købte en række billetter gennem en speciel app, som kun er for vores personale. Han afbestilte efterfølgende billetterne, så han fik en godtgørelse, men så manipulerede han med URL'en, så han stadig kunne bruge billetterne, sagde Brussels Airlines advokat Karel Berteloot.

Flyselskabet vil have 150.000 kroner i skadeserstatning. De mener, det er et reelt beløb i forhold til prisen på billetterne, skatter og andre udgifter, som selskabet har haft i forbindelse med hackerens udåd.

- Det lykkedes ham at arrangere tre billetter på business class til New York, som var 6000 euro (44.833 kroner) værd per styk. Manden ville bedre kunne bruge sine talenter lovligt, tilføjede Berteloot.

Hjalp med at vise svagheder

Den 25-årige var i retten i mandags, hvor det kom frem, at det er anden gang, han bliver taget for sådan en forbrydelse. Han har også brudt ind i andre selskabers it-systemer. Blandt andet Lufthansa, Thalys, Mobistar og Proximus.

Forsvareren for hackeren nævnte i retten, at der burde være en reduktion i bødestraffen, da hans klient har samarbejdet med Brussels Airlines og fortalt dem 'hvor præcis deres svagheder er' i deres it-system.

Domsafgørelsen kommer 30. marts.