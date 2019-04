Mand, kvinde eller kuffert? Flyselskab drilles efter indførsel af tredje køn

Amerikansk flyselskab får en hård medfart på Twitter, efter flyselskabet annoncerede, at man nu kan vælge et tredje køn ved bestilling af billetter

'Jeg identificerer mig selv som en kuffert. Kan jeg flyve gratis?', lyder en af de spydige Twitter-brugeres kommentar til United Airlines opslag, at de har valgt at indføre et tredje køn foruden mand og kvinde, når man skal booke sin flybillet hos dem eller på sin online profil hos flyselskabet.

Artiklen fortsætter herunder ...

I identify as a suitcase. Can I fly for free now? — Westen (@epicgeezr) March 22, 2019

Således kan man nu vælge at trykke 'Mx'. frem for enten 'Mr'. eller 'Ms'. ved bestilling af sin næste flybillet, hvis man identificerer sig som intetkønnet frem for mand eller kvinde.

Men United Airlines' opslag får en særdeles blandet modtagelse på Twitter, hvor mange er klar med spydige kommentarer.

'Jeg identificerer mig som én, der skal flyve på første klasse, men som kun betaler almindelige economy-priser', skriver Twitter-brugeren Graham Allen blandt andre.

I samme rille kommenterer også brugeren Gad Saad.

'Jeg identificerer mig selv som havende betalt den fulde pris for alle fremtidige flyture, jeg måtte tage. Jeg går ud fra, at dette vil fungere som tilstrækkelig betaling, korrekt? Jeg er TransBetaling', skriver han.

Mexicanske hjemmesider

En anden Twitter-bruger undrer sig over, at køn overhovedet er vigtigt at tilkendegive på en flytur.

'Hvorfor overhovedet inkludere køn i processen? Vi skal alle sammen pakkes ind i et lille rør i luften i nogle timer, hvorfor skal I overhovedet vide, hvad der gemmer sig i mine bukser først?', skriver Joe Splaining.

Andre pointerer, at 'Mx', foruden at være United Airlines' nye betegnelse for intetkøn, også er domæne-endelsen på mexicanske hjemmesider.

'Jeg identificerer mig også som et mexicansk hjemmeside-domæne', kommenterer en Twitter-bruger.

Se også: Slår Danmark: Her er verdens stærkeste pas

- Jeg elsker det

Mens nogle altså har svært ved at se pointen med United Airlines' tiltag, giver det god mening for andre.

'Tak for, at I bevæger jer mod at skabe et mere inkluderende rum for kunder og ansatte. Det giver ny betydning til et firma, der hedder United', skriver Twitter-brugeren Piper Perabo.

'Jeg elsker dette tiltag, tak, United. Håber at mange andre firmaer vil følge trop', skriver en anden bruger.

Viser værdighed og respekt

Hos United Airlines mener de, at tiltaget skal ses som et udtryk for værdighed og respekt over for alle.

- I menneskerettighedskampen mener vi, at det, at du bliver anerkendt som det køn, du identificerer dig som, er en del af at behandle alle med værdighed og respekt, siger Beck Bailey, som er direktør for United Airlines ligestillingsprogram.

- Ved at tilbyde ikke-binært valg af køn ved billetkøb og det kønsinkluderende 'Mx' i brugerprofiler tager United Airlines et vigtigt skridt fremad for ikke-binær inkludering, siger hun.