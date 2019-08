Mand nægtet pas: Hans navn er for vulgært

Hvis man overvejer at skifte navn, så skal man tænke sig godt om. I hvert fald hvis man bor i Storbritannien. For en 33-årig brite har hans navneskift nu den konsekvens, at han ikke kan forlade landet.

For et par år siden ændrede Kenny Kennard fra Cornwall for sjov sit efternavn til Fu-kennard. Men nu har joken givet bagslag. For da han skulle forny sit pas, fik han afslag med den begrundelse, at hans navn er for vulgært.

Se også: EasyJets manglende ryglæn på flysæde går viralt

Efternavnet kan på papiret virke meget uskyldigt, men når man udtaler det hurtigt, lyder det som 'fucking hard'. På dansk kan det oversættes til kneppe hårdt. Det blev for meget for de britiske pas-myndigheder og den 33-årige brite, som til daglig arbejder i et supermarked, kommer derfor ikke ud at rejse, før han skifter sit navn til noget mere passende.

- Jeg har ikke noget pas nu. Jeg føler mig som en fange i mit eget land, siger Kenny Fu-Kennard til Mirror.

Strikse retningslinjer i Storbritannien

Kenny Fu-Kennard har klaget til paskontoret tre gange, men de fastholder, at de ikke vil udstede passet til ham. I det sidste afslag skrev de følgende:

- Din ansøgning indeholder et navn, som kan forårsage en krænkelse af både individer og den bredere befolkning.

I England må myndighederne afvise at udstede et pas, hvis navnet på personen er stødende. Det britiske Home Office, som udsteder pas, skriver i deres retningslinjer, at 'brugen af bandeord, explicitte seksuelle referencer, upassende religiøse konnotationer, som er vulgære eller stødende for individer samt brug af navnet på en levende eller død person, som kan skabe offentlig bekymring ikke må bruges'.

Der findes ikke lignende retningslinjer i den danske lovgivning om udstedelse af pas. Myndighederne kan dog afvise en ansøgning om navneskift, hvis navnet findes stødende eller upassende.

Vil ikke ændre sit efternavn

Kenny Fu-Kennard, som ellers er glad for at rejse, vil ikke ændre sit efternavn.

- Jeg vil ikke ændre det igen. Især ikke når de begrænser min frihed. Jeg kan godt lide Fu-Kennard, siger han til Mirror.

Han forstår dog godt reglerne, men synes ikke selv, at hans navn er stødende.

Se også: Børnefamilie gasset af tyve på ferien: 'De kunne have skåret halsen over på os'

- Jeg er enig med myndighederne i, at ikke alle navne er acceptable, som for eksempel racistiske ord eller noget der fremprovokerer had. Men Fu-Kennard er ikke stødende, siger han.

Efter medierne har taget historien op, er der oprettet en underskriftsindsamling, som vil forsøge at ændre afgørelsen. Om det lykkes, vil tiden vise. Kenny Fu-Kennard må imellem tiden holde sine ferier i hjemlandet.