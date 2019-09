Mand sagsøgt af hotel: Klagede over billede af 'nazi-bedstefar'

En tysk mand bliver sagsøgt for at skrive dårlig anmeldelse på internettet

En tysk mand bliver sagsøgt af ejerne af et fire-stjernet hotel i Østrig, fordi han kritiserede dem for at dekorere deres lobby med et portræt af en 'nazi-bedstefar'. Det skriver The Guardian.

Ifølge retsdokumenterne besøgte manden og hans kone hotellet i landsbyen Gerlos i de Tyrolske Alper sidst i august. Efter check-in lagde parret mærke til to billeder, der hang på væggen tæt på hotellets indgang. Det ene billede viste en ung mand, det andet en ældre mand. Begge havde nazi-uniformer på.

Da den tyske mand kom hjem fra ferie, gik han på Booking.com og TripAdvisor. På siderne skrev han en anmeldelse af hotellet både på engelsk og tysk.

Overskriften lød således: 'Ved indgangen hænger et billede af en nazi-morfar'.

- Det fik os til at undre os over, hvad hotelejeren prøver at fortælle os med det billede. Denne hændelse taler ind i, hvordan de nuværende tilstande i denne del af Østrig er. Desværre er vores lyst til at besøge denne region fuldstændig forsvundet, skriver manden i anmeldelserne af hotellet.

Var medlemmer af nazistpartiet

Ejeren af hotellet prøvede at få siderne til at fjerne anmeldelsen, da de mente, at den var injurierende og ærekrænkende.

De portrætterede var deres familiemedlemmer, og ifølge hotelejeren, havde de kun været en del af værnemagten. Det betyder nødvendigvis ikke, at de var nazister.

Booking.com, som har hovedbase i Holland, fjernede anmeldelsen, men det amerikanske TripAdvisor ville ikke efterkomme hotelejerens ønske.

Hotelejeren kontaktede derfor den tyske mand og lagde sag an mod ham ved en regional domstol i Innsbruck.

Det fik så den tyske mand til at undersøge, hvilken rolle de to mænd på billederne virkelig havde under nazismen.

Han tog til Tysklands Nationale Arkiver i Berlin og fandt der bevis for, at begge mænd var medlemmer af NSDAP og ikke blot en del af værnemagten.

Hotelejeren påstår, at de ikke kendte til, at deres slægtninge var medlemmer af nazistpartiet.

Ærekrænkelse slår ytringsfrihed foreløbig

Retten i Innsbruck har alligevel givet den tyske mand et foreløbigt påbud om at fjerne anmeldelsen med det argument, at anmeldelsen også indikerede, at hotelejeren var sympatisk over for nationalsocialistiske ideer.

Hotelejerens ry kom altså før gæstens ret til ytringsfrihed, mente domstolen.

Anmeldelsen er derfor slettet fra TripAdvisor. Hotelejerens advokat har oplyst, at familien har valgt at fjerne billederne fra lobbyen nu.

Retssagen om injurier fortsætter og forventes afsluttet senere på året.