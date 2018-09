Mand smidt i fængsel for at skrive falske hotel-anmeldelser

En mand i Italien er blevet idømt en fængselsstraf på ni måneder for bedrageri, fordi han producerede falske anmeldelser på hjemmesiden TripAdvisor, der tilbyder informationer og anmeldelser af rejserelaterede ting såsom hoteller, turistattraktioner og restauranter.

Det skriver Washington Post.

Ifølge det amerikanske medie havde den unavngivne mand oprettet et firma ved navn Promo Salento, der direkte solgte falske positive anmeldelser til virksomheder i Italien, der havde brug for et lille 'boost'.

Den nu dømte mand var den eneste ansatte i firmaet, så han må have haft travlt med at skrive, for ifølge TripAdvisor har de i de seneste tre år blokeret mere end 1000 forsøg på at dele falske anmeldelser fra Promo Salento, hvoraf hundredvis af anmeldelserne først blev opdaget efter at have ligget til fri skue i både kortere og længere perioder.

Det fortæller rejsehjemmesiden i en skriftlig udtalelse, der blev offentliggjort tirsdag.

Udover fængselsdommen er manden også blevet straffet med en bøde på 9300 dollars, hvilket svarer til omkring 60.000 danske kroner.

- Vi ser dette som en skelsættende dom for internettet. At skrive falske anmeldelser har altid været bedrageri, men dette er første gang, vi ser, en person bliver sendt i fængsel for det, siger TripAdvisors advokat, Brad Young, i udtalelsen.

Restaurantejer fik politiet på sporet

TripAdvisor begyndte angiveligt at undersøge Promo Salento i 2015, fordi de var blevet kontaktet af adskillige italienske forretningsmænd, der var blevet tilbudt falske anmeldelser, hvis de betalte for det.

TripAdvisor fortæller desuden, at de har straffet de virksomheder, som har betalt for falske anmeldelser, ved at sænke deres popularitet eller advare kunder om firmaet på hjemmesiden.

- Denne slags bedrageri er noget, som TripAdvisor tager ekstremt seriøst, og vi benytter avanceret sporings-teknologi og har et dedikeret hold ansat til at opdage firmaer, der betaler for falske anmeldelser, siger rejsehjemmesiden i udtalelsen.

Ifølge Washington Post var det en restaurant-ejer, der var blevet kontaktet af Promo Salento, som gjorde italiensk politi opmærksom på bedrageriet. Politiet igangsatte derfor en undersøgelse og fandt altså beviser nok til at sætte manden bag tremmer.

