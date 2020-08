Mange danskere har dem i haven: Så ofte går det galt

Det giver røde kinder og smil på læberne - særligt hos børnene - at have en trampolin i haven. Men det er ikke uden risiko for ulykker at have sin egen trampolin stående i baghaven.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring.

I undersøgelsen svarer 39 procent af de adspurgte, at de har valgt at investere i en trampolin til hjemmets yngste, hvorfor altså mere end hver tredje adspurgte har en trampolin derhjemme.

Men selvom trampolinerne kan holde børn og voksne beskæftiget i timevis, så fører de hvert år også til ulykker, hvor især børn kommer til skade.

For godt 10 procent af de danske trampolin-ejere fortæller i samme undersøgelse, at de har oplevet, at børn er kommet til skade på det populære legeudstyr.

Det kan du gøre

I undersøgelsen oplyser respondenterne, at skaderne, som pådrages på trampolinerne, varierer mellem alt fra blå mærker og forstuvninger til alvorlige brud.

Man kan dog med en række forholdsregler fjerne en del af risikoen ved at hoppe i trampolin, understreger Henrik Sagild, som er skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

- Først og fremmest er det vigtigt at have et net rundt om trampolinen, men derudover bør man også have fokus på en række regler under legen. Eksempelvis bør man kun hoppe en ad gangen, da to eller flere børn på trampolinen ofte fører til uheld, hvor man hopper ind i hinanden, eller hvor et barn kan få alt for meget fart på og miste kontrollen, siger Henrik Sagild.

5 gode råd til at undgå ulykker på trampoliner

1. Sørg for, at der er sikkerhedsnet om trampolinen, og at det sidder ordentligt fast.

2. Lad aldrig mere end et barn ad gangen hoppe på trampolinen.

3. Sørg for at holde de mindste børn under opsyn, mens de bruger trampolinen.

4. Sørg for, at børnene ikke laver saltomortaler, da det ofte fører til de mest alvorlige skader.

5. Gå ofte trampolinen efter for løse og rustne dele.

