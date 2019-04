Mange får ødelagt eller mister deres flybagage: Her er dine rettigheder

Når danskerne tager flyet på ferie, oplever mange af os, at vores bagage får en hård medfart, er forsinket eller sågar slet ikke kommer frem.

Det viser en ny undersøgelse fra Kantar Gallup, foretaget for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring.

Undersøgelsen viser, at hver tiende dansker inden for de seneste tre år har oplevet, at deres bagage var enten forsinket, beskadiget eller forsvundet i forbindelse med flyrejsen.

Ifølge Gouda Rejseforsikring er det særligt et problem to bestemte steder.

- Rigtig mange danskere oplever problemer med deres bagage. Det er særligt i USA og Spanien, at der er store problemer med mistet, forsinket eller beskadiget bagage, siger Dan Kjølhede Laursen, direktør i Gouda Rejseforsikring i en pressemeddelelse.

Hos Gouda Rejseforsikring handler 13 procent af alle rejseforsikringssager om bagage.

Kend dine rettigheder

Hvis din bagage bliver forsinket, beskadiget eller forsvinder i forbindelse med en flyvetur, er det flyselskabet, som har erstatningsansvaret. Men reglerne dækker dig kun til en hvis grad, hvis uheldet er ude. Det skriver Forbrugerrådet Tænk.

I nogle tilfælde vil din egen forsikring, f.eks. rejseforsikring, dække dig bedre, oplyser forbrugerrådet.

Hvis du er ude for problemer med din bagage, er det vigtigt, at du kan dokumentere problemet. Det skal du gøre ved at henvende dig til flyselskabet eller handlingsagenten, som håndterer bagage i lufthavnen. Du skal have lavet en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report), og den kan handlingsagenten hjælpe dig med.

Klag til flyselskabet

Er bagagen forsinket, skal du klage senest inden for 21 dage, efter din bagage er kommet frem. Få stadig lavet PIR-rapporten, så snart du opdager forsinkelsen. Du skal klage direkte til dit flyselskab.

Hvis bagagen er blevet beskadiget eller ødelagt på turen, skal du inden 7 dage, fra du har modtaget bagagen på dit rejsemål, klage skriftligt direkte til flyselskabet. Du kan få dækket udgifterne til reparation eller indkøb af en ny kuffert, taske eller anden bagage.

Er din bagage væk i mere end 21 dage, betragtes den som forsvundet. Du skal klage og søge erstatning skriftligt hos flyselskabet. Få dokumentation for den forsvundne bagage via PIR-rapporten med det samme, du opdager, at bagagen ikke er nået frem.

Flyselskabet skal maksimum dække omkring 10.000 kr. af dit erstatningskrav.

Din indboforsikring vil ofte dække mere end de internationale regler, hvis din bagage bliver ødelagt eller forsvinder.

Få 3.000 kroner

Ved en forsinkelse af din bagage har du ret til at købe nødvendigt indhold fra din forsinkede bagage, såsom tandbørste, undertøj og lignende.

'Beløbet, du må bruge, er der ikke en præcis grænse for. Du skal bruge din sunde fornuft og huske at gemme kvitteringerne, så du kan dokumentere dine udgifter. Lav ikke dyre mærkevarekøb,' skriver Forbrugerrådet Tænk..

Gouda Rejseforsikring oplyser, at den gennemsnitlige udbetaling, hvis du har en rejseforsikring, er 3.000 kroner til brug for det mest nødvendige, mens du venter på din bagage.