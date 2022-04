Mange testcentre er lukket: Vær opmærksom på testkrav i udlandet

Mange testcentre i Danmark er nu lukket, men det kan stadig være et krav at blive testet op til udlandsrejsen

Da kalenderen ramt april, blev antallet af testcentre rundt om i Danmark reduceret markant.

For mange betyder det, at der er endnu længere til det nærmeste testcenter, hvilket for nogles vedkommende måske ikke betyder det store, da testkrav er så godt som forsvundet i Danmark.

Men rejser du til udlandet, så bør du være opmærksom på, at der i en lang række lande fortsat er krav til at lade sig teste.

Nogle steder kan det være afgørende for overhovedet at komme ind i landet, mens det andre steder er en forudsætning for, at man kan færdes frit i landet.

Opfordring fra Udenrigsministeriet

Kravet om test samt øvrige coronaforanstaltninger kan ændre sig med kort varsel. Derfor opfordrer Udenrigsministeriet danskerne til at orientere sig om de gældende restriktioner på ens rejsedestination kort tid før afrejse, skriver Politiken.

- Vi har ikke et samlet overblik over, hvor mange lande i verden der kræver PCR-test ved ankomst, siger Birgit Baunehøj, pressevagt hos Udenrigsministeriet, til Politiken.

- Men eksempelvis kræver Cypern, at personer over 12 år, som ikke er revaccinerede eller tidligere smittede, ved ankomst til Cypern bliver PCR-testet i lufthavnen, og Thailand fjerner fra 1. april deres krav om en negativ PCR-test før afrejse, men der er fortsat krav om test ved ankomst og under opholdet.

Du kan opdatere dig på indrejseregler og lokale restriktioner via Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som henviser med direkte links til de danske ambassader.