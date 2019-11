Mangler kæreste til perfekte fotos: Kysser fremmede mænd og går viralt

En amerikansk kvinde, som kysser fremmede mænd rundt omkring i verden, er nu gået viralt.

Den 23-årige Kristiana Kuqi lagde et billede af sig selv på Twitter, hvor hun kysser en mand foran Eiffeltårnet i Paris. Billedet ligner en typisk opstilling for en romatisk weekendtur til byernes by.

Kristiana Kuqi kender bare ikke manden, som hun står og deler mundvand med.

I hope this guy i met at the Eiffel Tower and asked for a pic of us kissing so i could pretend i had a romantic time in Paris is doing good. pic.twitter.com/KD4mxMI9NX — kristiana (@KristianaKuqi) 1. november 2019

- Jeg håber, at den fyr, som jeg mødte ved Eiffeltårnet og spurgte om et kys, så jeg kunne lade som om, at jeg havde en romantisk tid i Paris, har det det godt, skriver hun i opslaget på Twitter.

Hun lagde billedet op i sidste uge, og siden er det blevet delt og liket over 450.000 gange. Folk er vilde med hendes mod.

Kristiana Kuqi havde ikke troet, at hendes opslag ville gå viralt, fortæller hun til Fox News.

- Siden jeg var lille, har jeg forestillet mig at få taget et billede der, mens jeg fik et kys. Jeg planlagde kysset uger før, jeg tog til Paris. Jeg rejste til Paris med en veninde, og hun sagde, at det var skørt og troede ikke, at jeg faktisk ville gøre det, siger hun til Fox News.

Hun håber, at hun med billedet kan inspirere kvinder til at gå efter, hvad de gerne vil og ikke være bange for folks fordomme. Og noget tyder på, at mange andre allerede er enige med hende i det. Flere andre kvinder har også delt billeder, hvor de har gjort noget lignende.

En kvinde laver det samme stunt ved Trevi-fontænen.

I did this at the trevi fountain pic.twitter.com/BfBDogTZLp — KDwiththegoodhair (@kdesantisss) 2. november 2019

En anden kvinde lagde et billede op af en ferie-flirt fra Bali.

I feel you. I hope this French man I had a fling with in Bali is doing good. pic.twitter.com/JKQybXAY4v — Nadine Milad (@baddgalnaynay) 2. november 2019

Her er en kvinde, som også kysser en fremmed på toppen af høj bygning.