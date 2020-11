Maratonkrydstogt udsolgt i en ruf

Norsk-amerikanske Viking Cruise er berømt i hele verden for sit 'World Cruise'-koncept, hvor passagerne er på havet i flere måneder og nærmest kommer Jorden rundt.

En sådan maratonsejltur skal luksuslineren Viking Star ud på 24. december 2021, hvor der er afgang fra Fort Lauderdale i Florida.

Cruiseselskabet nåede dog dårligt nok at sætte billetterne til salg, før det på rekordtid kunne erklære udsolgt.

Det skriver Telegraph.

Klar til turister: Krydstogtskib får eget testcenter

Billet koster 313.000 kroner

Selv om krydstogtindustrien befinder sig midt i en historisk krise, melder Michelle Black, der er direktør for selskabets afdeling i Australien og New Zealand, om massiv interesse for krydstogter, der ligger langt ud i fremtiden.

- Vi kan se, at der bliver booket masser af billetter i 2022 og 2023, siger hun.

En billet til det 136 dage lange krydstogt fra Fort Lauderdale koster 313.000 kroner, fremgår det af rejsebeskrivelsen.

Undervejs lægger krydstogtskibet til kaj i byer som Los Angeles, Honolulu, Sidney, Saigon, Singapore, Mumbai, Istanbul, Athen og Barcelona. 9. maj 2022 ankommer skibet til London, som er sidste stop på ruten.

Viking Star har plads til 930 passagerer. Ifølge Travel+Leisure har hver kabine sin egen veranda, og med ombord er en historiker til at holde foredrag og undervise om kulturen i de mange lande, skibet kommer forbi.

Pandemi-offensiv: Krydstogtskib kommer til Danmark