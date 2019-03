Marriott Hotels bekræfter stolt: Overvåger enlige kvinder

Hotelkæden hævder, at det er for at stoppe kvindehandel, men kritikerne mener, at man unødvendigt rammer enlige rejsende

I et forsøg på at stoppe kvindehandel overvåger Marriott Hotels enlige kvinder, der kommer ind på deres hoteller verden over.

Det bekræftede hotelkæden på deres sociale medier i slutningen af januar, da brugeren Veronica Santos, der også til daglig arbejder som en escort, skrev:

'Tilsyneladende arbejder Marriott Hotel direkte sammen med FBI og holder øje med alle kvinder, der rejser alene. Nogle tillader ikke visse kvinder at drikke i baren alene. Al sammen for at stoppe 'sexhandel''.

Hertil svarede Marriott Hotels, at deres ansatte over hele verden er trænet til at 'spotte kvindehandel'.

Marriott Hotels svar er siden blevet slettet på Twitter.

Skelner ikke

I en pressemeddelelse fra Marriott Hotels skriver de, at 500.000 medarbejdere verden over i både hoteller ledet af hotelkæden og deres franchise-hoteller som Marriott Hotel Copenhagen, er blevet trænet i at spotte kvindehandel.

Det har fået folk op af stolene i vrede, da hotelkædens politik beskyldes for at ramme alle kvinder, der rejser alene og ikke skelner mellem prostitution og kvindehandel.

'Ikke alene antyder det, at virksomheden sammenholder al sexarbejde med tvungen eller mindreårig prostitution, men det antydede også, at verdens største hotelkæde anser alle uledsagede kvinder som værende værd at overvåge - eller i det mindste at der er forvirring om dette blandt medarbejderne', skriver Elizabeth Nolan Brown i sin kritik på Reason.com.

Hotellets kriterier for at spotte kvindehandel - udover at være enlig kvinde - er blandt andet, at personen har medbragt minimal bagage og tøj, at se flere mænd blive eskorteret en ad gangen til et gæsteværelse, at personerne ikke kan tale frit eller virker forvirrede, og at gæsten eller gæsterne insisterer på lidt eller ingen rengøring.

Ingen kommentar

Det femstjernede Marriott Hotel i København er en franchise, ejet af den danske pensionskasse Pensiondanmark og udlejet til BC Hospitality Group, der blandt andet driver Bella Center og Crowne Plaza.

Ekstra Bladet har spurgt BC Hospitality Group, om de også overvåger enlige kvinder, der besøger hotellet beliggende ved kanalen på Vesterbro i København.

Morten Jensen, Group Marketing Director, havde dog ingen kommentar til forespørgslen.

- Vores politik er, at vi aldrig udtaler os om gæsterne eller vores sikkerhedsprocedurer, så jeg kan desværre ikke hjælpe, lyder det korte svar.