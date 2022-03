Massiv travlhed: Så lang tid kan der gå, før du får et nyt pas

I nogle af landets kommuner kan det tage op til seks uger at få et nyt pas

Snart nærmer vi os to år, hvor coronapandemien har sat en række begrænsninger for vores mulighed for at rejse til udlandet.

Det gør, at der måske er mange, som har gemt passet væk i perioden.

Det gør også, at mange måske vil opdage, at passet enten er eller snart nærmer sig en udløbsdato.

Men er du en af dem, der står til at få passet fornyet, så skal du med al sandsynlighed væbne dig med tålmodighed.

En ny rundspørge viser nemlig, at der lige nu er stor travlhed hos flere af landets Borgerservicekontorer, som administrerer fornyelsen af pas.

Rundspørgen er foretaget af Flypenge.dk, der hjælper danske rejsende ved aflyste eller forsinkede fly.

Kan tage op til seks uger

I skrivende stund er der blandt andet tre ugers ventetid på en tid til pasbestilling i Aalborg Kommune, mens der i Odense Kommune er én tid tilgængelig inden for de kommende 14 dage.

I Esbjerg og Allerød er der mere end en uges ventetid, og i Frederikssund skal man vente i tre uger. Henvender man sig til Bjerringbro, er der ingen ledige tider.

Den nationale pasproducent IdPeople oplyser, at deres produktion fortsat leverer til tiden, hvilket vil sige 14 dage.

Det betyder altså, at man - udover ventetiden på landets Borgerservicekontorer - også skal påregne mindst to uger efter tidsbestillingen, før man har passet i hænderne.

Bor man i en by, hvor der er særligt travlt på Borgerservice, kan man dermed risikere at vente fem til seks uger på at få et nyt pas.

Derfor lyder den klare opfordring fra Dekan Salar, som er direktør i Flypenge.dk, at rejsende bør bestille pas i god tid.

- Der er ingen hjælp at hente, hvis flyet afgår til tiden, hvis du som passager ikke er i besiddelse af gyldigt pas. Hverken hos selskaberne eller din rejseforsikring, siger hun.

- Det er dit ansvar. Og selv om man sommetider kan få en forlængelse eller et nødpas, kan det betyde en masse bøvl og i sidste ende måske koste ferien.

Ny lov kan give endnu mere ventetid

Rundspørgen fra Flypenge.dk baserer sig på en stikprøve, hvor man i den forgange uge har spurgt 20 procent af landets i alt 98 kommuner om statussen på pasbestilling i den pågældende kommune.

Den viser, at det imidlertid ikke er alle kommuner, der har ekstraordinært travlt med pasbestillinger for tiden. Blandt andet skal man ikke vente nær så længe i Aarhus og København.

De medarbejdere, som Flypenge.dk har talt med i forbindelse med rundspørgen, har peget på forskellige årsager til de lange ventetider.

Her nævnes eksempelvis en øget rejselyst hos danskerne oven på coronapandemien samt omstillingen til MitID.

Dertil trådte en ny paslov i kraft i 2022, hvor det kræver to ekspeditioner per pas, da pas ikke længere må blive sendt med posten.

I den forbindelse kræver flere kommuner også tidsbestilling til afhentning af passet, hvilket kan betyde endnu flere dages ventetid, selv om kommunen har fået passet hjem.

Kube Data, der er en af kommunernes systemleverandører, bekræfter, at der er travlhed hele vejen rundt.

- Kommunerne skal nu både bestille og udlevere pas ved personligt fremmøde. Det giver flere ekspeditioner. Det falder sammen med en øget rejselyst, hævede restriktioner i mange lande og en opsparet pukkel af ikke-fornyede pas blandt borgerne, siger Jonathan Jørgensen, direktør i Kube Data.