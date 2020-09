Med ni års forsinkelse åbner skandalelufthavn

Tysk effektivitet.

Udtrykket bruges i flæng, når vores nabo mod syd udfolder sine talenter - om det så er i bilfabrikken eller på fodboldbanen.

Der har dog intet effektivt været over tilblivelsen af Tysklands kommende storlufthavn, Berlin Brandenburg Airport (BER), der nu melder sig parat til at slå dørene op for passagerer og flytrafik 31. oktober.

Lufthavnen skulle have stået klar i oktober 2011. Dermed er den ni år forsinket.

Og ikke nok med det. Lufthavnen er også blevet markant dyrere end anslået i de første byggeregnskaber. Her arbejdede man ud fra en forventet regning på 15 milliarder kroner. Nu lyder seneste prognose, at lufthavnen har kostet 54 milliarder kroner.

I alt er mere end 150.000 byggefejl blevet registreret. De mange bump på landingsbanerne skyldes blandt andet korruption og dårlig planlægning

Økonomien er langt fra flyvende

Projektet med at lave Berlin Brandenburg blev sat i gang i 1996 for at samle de to hovedstadslufthavne, Tegel og Schönefeld, under én adresse.

Heller ikke det er den nye storlufthavn lykkedes med. Det har nemlig vist sig nødvendigt at bevare den ene lufthavn, Berlin Schönefeld, de første par år.

- Udfordringerne i tilblivelsesprocessen har været til at få øje på, men nu er der snart grønt lys for take off, siger Bo Schou Lauridsen, der er turistchef i Tysk Turist Information, i en pressemeddelelse.

Selv om Berlin Brandenburg melder sig klar til at åbne i oktober, har tyske medier den seneste tid berettet om, hvordan økonomien i lufthavnen er så ringe, at den er i overhængende fare for at blive erklæret insolvent, hvis ikke skatteborgerne spæder til med et beløb på 300 millioner euro. Det skriver for eksempel Der Tagesspiegel.

Forventer 34 millioner passagerer

Nej, arbejdet med at gøre Berlin Brandenburg klar til de første passagerer har bestemt ikke levet op til de tyske idealer om effektivitet. Når det er sagt, er der mulighed for en oprejsning på åbningsdagen 31. oktober.

Berlin Brandenburg forventes at tage imod 34 millioner passagerer om året, hvilket vil gøre den til den 15. mest travle lufthavn i Europa.

Lufthavnen kommer til at have 144 pladser til passagerfly, mens der i parkeringspladsen kan være over 10.000 biler.

