Med toget til Skandinaviens skihovedstad

Elsker du at stå på ski, men hader du at fryse? Så gør du klogt i at se på, hvilke destinationer, der er mulige at besøge sent på sæsonen. Og her er de nordlige svenske ski-destinationer et godt bud.

Sidste år tog vi for første gang nattoget fra Malmø til Vemdalen, og i år var vi igen klar til at holde påskeferie på ski. Denne gang i det meget større skiområde Åre, som Snälltoget også kører til.

Se også: Tag toget på skiferie

Åre bliver af nogle kaldt for Skandinaviens skihovedstad, fordi den byder på 90 km pister og endda har en gondol-lift.

Sidstnævnte er dog på vej på pension, fordi den er for langsom, men det kan stadig lade sig gøre ved hjælp af andre lifte at fragte sig helt op til toppen af Åreskutan i 1420 meters højde. Herfra er udsigten bjergtagende, og skiløbet ned fra Nordeuropas største faldhøjde på 890 meter kan klares af skiløbere på alle niveauer. Løjperne fra toppen har både blå og røde farver, mens de mere øvede skal længere ned mod Åre By for at finde en sort piste.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er ikke trængsel på hverken løjper eller lifte i Åre. Foto: Maiken Kolby

LIFTKORTET I ÅRE gælder til de tre områder: Åre by, Björnen og Duved. De to første områder hænger sammen, mens man skal med gratis skibus for at finde de brede løjper i det mere stille område Duved.

Vi boede i Björnen, som er udråbt til Åres børneområde. Men vi fandt hurtigt ud af, at det mest er for nybegyndere eller helt små børn. Så hver morgen spændte vi skiene under støvlerne for at få et hurtigt afsæt til pisterne over Åre By, hvor der var langt større udfordringer - og flere restauranter.

GENERELT SPISER man bare godt på de svenske pister. Al mad er lige ført lidt up to date, og selv deres korv med mos er lavet i en 2019-udgave. Man kan sagtens spise medbragte klemmer på de mange bænke, men med den lave svenske krone tillod vi os en lang frokostpause hver dag på en ny restaurant i bakkerne. Og vejret var med os. Vi var afsted i påsken, som faldt sent i år, så det var med nedlynede jakker og solcreme i ansigtet, at frokosten blev fortæret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Høje temperaturer og kolde øl på restauranterne i bakken. Påsken er en god tid at stå på ski. Og man bliver ikke ruineret ved at spise frokost på løjpen, så længe den svenske krone er så lav. Og så giver den en tiltrængt pause i solen uden jakker og skihjelm. Foto: Maiken Kolby

Til gengæld var aftensmaden lettere uopfindsom, da købmanden i Björnen ikke havde verdens største udbud. Her havde man været bedre tjent med at besøge det store supermarked i Åre By, hvor der er flere gode butikker, barer og diskoteker - hvis man har hang til lidt afterski i fjeldbyen.

Se også: Sol, sne og ski sydpå

I 2020 LIGGER påskeferien lidt tidligere, men dog stadig i april, så der bør være god mulighed for at opleve solen og varmen i Åre. Det gode ved at rejse på ski i påsken er, at man får en ekstra fridag foræret.

Og med den tidlige ankomst og sene afgang med toget får man skidage i begge ender og kan nøjes med en halv uge, hvis man gerne vil spare lidt på budgettet til indkvartering og liftkort.

I år stod vi på ski fra søndag morgen til torsdag eftermiddag, så vi havde fået vores årlige dosis af sne, da Snälltoget trillede ind på perronen i Åre - klar til at fragte os sydpå igen.

Snälltåget kører til.. Åre: Afgang fra Malmø onsdag og lørdag med ankomst dagen efter cirka klokken otte om morgenen. Afgang fra Åre er torsdag og søndag, som er byttedage på overnatningsstederne i Åre. Togene kører fra slut december frem til påskens slutning. Vemdalen: Afgang fra Malmø lørdag eftermiddag med ankomst søndag morgen. Afgang fra Vemdalen er søndag eftermiddag med ankomst i Malmø mandag morgen. Nogle uger er der også mulighed for en kortere skitur med afgang fra Malmø onsdag og retur fra Vemdalen søndag. Togene kører fra før jul frem til påskens slutning. Storlien: Storlien ligger kun to kilometer fra den svensk/norske grænse. Også nærliggende Vålådalen og Storulvån er på samme rute og har op til to ugentlige afgange i udvalgte uger. Nye destinationer: I uge 7, 8 og 9 kan man også rejse til Hemavan Tärnaby, Kittelfjäll og Borgafjäll med afrejse fra Malmø onsdag og hjemrejse torsdag i ugen efter. Fra jul til påske er Ramundbjerget også en mulighed. Snälltåget kører til Röjans station og derfra med bus. Også Tänndalen er ny destination og har afgang fra Malmø to gange i ugen i sæsonen. Hvad koster det? Prisen for egen kupé med seks sovepladser ligger på cirka 10.000 svenske kroner i påsken, som er højsæson. På grund af den gunstige vekselkurs lige nu svarer det til cirka 7.000 danske kroner for en togtur til løjperne i Åre. Hertil kommer udgift til lejlighed, hotel eller hytte, liftkort og eventuel skileje. Toget vugger os i søvn, så vi er udhvilede til ski dagen efter. Foto: Maiken Kolby

Med fly til Sverige Man kan også flyve på skiferie nordpå. Easyjet flyver fra København til Åre/Östersund hver lørdag fra 14. december til 28. marts, og du kan dermed veksle 12 timers bilkørsel fra København med halvanden times flyrejse. Busser tager dig det sidste stykke vej til din ski-destination. Der er cirka en times transfer til Åre og halvanden time til Vemdalen. En ny flyrute fra både København og Aalborg med SAS til Sälen åbner i slutningen af december i år og er planlagt frem til påske. Fra den nyåbnede lufthavn Scandinavian Mountain Airport, som ligger på grænsen mellem Norge og Sverige, har man kun 25-40 minutters kørsel til 250 skiløjper i Sälen/Trysil. Da skisportsområdet ligger meget sydligere end Åre, er det dog en god idé at tjekke snemeldingerne, inden man bestiller en sen skiferie.