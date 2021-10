Mener at have fundet Noas ark

Det sagnomspundne skib, som ifølge Biblen skulle redde dyr og mennesker fra 'Syndfloden', menes nu at være endeligt lokaliseret.

Ganske vist menes den legendariske Noas ark allerede at være fundet i det østlige Tyrkiet tilbage i 1959.

Men nu er det fund efter sigende blevet bekræftet ved hjælp af 3D-billeder.

Det skriver Politiken, som citerer det tyrkiske nyhedsbureau Anadoulu.

Uenig om lokation

Det har ellers været lidt af et stridsmål, hvorvidt det nu kunne passe, at selveste Noas ark skulle befinde sig på en tyrkisk bjergtop i landets Agri-provins.

Både forskere og bibel-belæste har siden 1959 har været uenige, men også nationer har været i strid over, hvor det ikoniske transportmiddel var at finde.

Særligt har Tyrkiet og Armenien haft et årtier langt stridsmål kørende, hvor begge lande har hævdet, at Noas ark lå strandet inden for deres landegrænser.

I Første Mosebog står, at arken skulle være gået på grund ved bjerget Ararat, som i dag er beliggende i det nordøstligste Tyrkiet - 32 kilometer fra grænsen til Armenien.

Og ifølge den nye 3D-skanning, menes Tyrkiet altså foreløbigt at have vundet den fejde.

Forskere bekræfter

Politiken skriver, at 3D-billederne af klippeformationen på den tyrkiske bjergtop ikke efterlader nogen tvivl om, at der gemmer sig et menneskeskabt skib under overfladen.

Ifølge mediet er det da også bekræftet af både amerikanske og tyrkiske forskere, som vurderer, at skibet meget vel kan være Noas ark - blandt andet baseret ud fra beskrivelserne af arken, som det står skrevet i Første Mosebog.

Men nok som nogle forskere synes at have bekræfte fundet, er der dog stadig mange, som fortsat tvivler på, at Noas ark nu er lokaliseret - både af videnskabelige og religiøse grunde.

Dels betvivler de, at arken er at finde på det tyrkiske bjerg.

Og dels betvivler de, at sagnet om arken holder stik - ligesom de betvivler, at 'Syndfloden' skulle have været så ekstrem, som det står skrevet i biblen.