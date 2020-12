Mens verden er på pause: Dansk skifavorit i kæmpe millionsatsning

Millioner af mennesker strømmer hvert år til Europas sneklædte bjerge for at tonse rundt med ski under fødderne.

I år er situationen anderledes, og de fleste skisportssteder er midlertidigt lukkede.

Krise eller ej, det svenske skisportssted Stöten nær Sälen i Dalarna vil frem i verden.

Over de senere år har Stöten smidt omkring 220 millioner kroner efter deres skianlæg, men det stopper ikke her. I det nye år er den populære skidestination klar med endnu flere udvidelser og tiltag, der skal få folk til at trodse epidemien og køre nordpå.

Det skriver Skiavisen.

Ravinelift og vaffelhus

Mest markant har Stöten fået opført en 1170 meter lang ravinelift med kapacitet til at betjene 750 skiløbere i timen. På den måde mindsker man risikoen for lange køer.

Og det er ikke det eneste coronatiltag. For at sprede folk mere ud og undgå store menneskemængder har Stöten investeret i en række digitale løsninger, siger stedets direktør Johan Thorn til Skiavisen.

- Vi gør alt for at sikre, at vi fortsat kan levere en komplet skioplevelse, der naturligvis er fuldstændig coronatilpasset, og vi har særligt sat ind på den digitale udvikling af stedet. Det skal føles helt sikkert at holde sin skiferie hos os.

Stöten har også investeret i nye boliger, så der er nu er ekstra 800 sengepladser - alle er med ski in/out, så man kan glide direkte fra hytten og ud på pisten.

Nå ja, og sørme om Stöten ikke forventer så mange gæster i den kommende tid, at der er blevet brugt penge på at renovere og udvide det lokale vaffelhus, Våffelstugan.

