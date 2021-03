Mexicanske strandbyer indfører skat for turister

Selv ikke når du flyver om på den anden side af jordkloden for at slappe af ved en palmefyldt strand, kan du være i fred for skattefar.

I hvert fald ikke hvis turen går til den caribiske kyst af Mexicos Yucatán-halvø, hvor populære badebyer som Cancún og Tulum har hjemme.

Her bliver der nemlig indført turistskat fra 1. april. Det skriver Independent.

Besøger du Cancún og Tulum til sommer, vil du derfor blive opkrævet 67 kroner af det mexicanske skattevæsen. Det samme gælder dine medrejsende.

Betalingen foregår enten ved, at du overfører pengene via en hjemmeside kaldet 'Visitax' eller ved ankomst i lufthavnen.

Tjener kassen

Måske lyder 67 kroner ikke af alverden, men faktisk forventes skatten på turister at indbringe 180 millioner kroner om året til Quintana Roo. Det er navnet på den region, hvor både Cancún og Tulum ligger, og som hvert år får besøg af omkring 4,5 millioner turister.

Både Spies og TUI arrangører rejser til Cancún og Tulum, der især er populær blandt amerikanske turister. Området bliver også kaldt Maya-rivieraen, da det var hjemsted for mayaindianerne frem til den spanske invasion i 1520.

Trods corona er Mexico lige nu åben for internationale turister. Og endda uden testkrav, skriver CNN.

I Danmark fraråder myndighederne dog fortsat alle rejser til udlandet.

