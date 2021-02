Michelin-restauranter rykker ind i Tivoli

Det er svære tider i både restaurant- og forlystelsesbranchen, og måske derfor slår de nu spalterne sammen i et nyt samarbejde.

Det er Tivoli, der i en pressemeddelelse offentliggør, at der til sommer skal serveres michelinmad i den gamle have.

Restaurant AOC i København og KOKS på Færøerne, der begge er anerkendt med to af de eftertragtede stjerner, åbner som pop up-spisesteder i Det Japanske Tårn.

Du skal dog ikke forvente helt samme eksklusive oplevelse, som hvis du bestiller bord under de hvælvede lofter i AOC eller tager turen hele vejen til den færøske ø Streymoy. Planen er nemlig at servere 'mere simple menuer end dem, man finder på de to restauranter', lyder det fra Tivoli.

Demokratiske priser

Til gengæld får prisen også et gok i nødden, så du kan få 'den sublime madoplevelse til demokratiske priser', som det hedder i pressemeddelelsen.

Spørger man Tivoli-direktør Susanne Mørch Koch, vil gæsterne blive forkælet.

- Vi er stolte af at have indgået et partnerskab med to af de bedste og samtidig mest nytænkende restauranter i Norden, siger hun i pressemeddelelsen.

- Vi ved, at gæster fra ind- og udland er parate til at rejse langt for at opleve det udsøgte måltid.

De to pop up-spisesteder holder åbent i seks uger hver med begyndelse 1. juni og frem til slutningen af august.

