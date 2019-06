'Midt i ingenting': Turister finder to slædehunde alene på isflage

To turister og en bådfører fik sig en gevaldig overraskelse, da de på en sejltur ved Ilulissat så to slædehunde på en isflage

'Der sidder to slædehunde på en isflage'.

Det kan lyde som en polar-udgave af Kjeld og Dirchs 'Tømmerflåden-sketch, men for en bådfører fra firmaet Ilulissattours.com og to russiske turister var det præcis det syn, der mødte dem i torsdags.

Det fortæller Ivik Knudsen-Ostermann, som er medejer af firmaet, til Ekstra Bladet.

Det var på en isfjordssejlads rundt blandt isbjerge i området ved Ilulissat arrangeret af hans firma, at bådføreren Ivan og de to russiske turister pludselig kom forbi en isflage med to slædehunde på.

- De ser noget på en isflage, og da de kommer tættere på kan de se, at det er to hunde, siger Ivik Knudsen-Ostermann til Ekstra Bladet.

- Det er i et område med stærk strøm, ude midt i ingenting, fortæller han om stedet, hvor hundene blev fundet.

Tog hundene med

Ifølge Ivik Knudsen-Ostermann vælger mange hundeejere i Ilulissat at sætte deres hunde ud på små øer i området, for at hundene ikke skal være inde i byen, hvor det er lovpligtigt, at hundene er lænket.

- Så er der sandsynligvis sket det, at hundene ikke har gidet været på øen mere, og derfor er de hoppet op på en isflage, som så er drevet ud, fortæller han.

- Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der har sat hundene ud på isen med vilje, siger han.

Som du kan se på billedet herunder lykkedes det bådføreren Ivan og de to russiske turister at få hundene med ombord.

- Som man kan se på billedet, ser det næsten ud, som om at hundene ikke kan vente med at komme i land, konstaterer Ivik Knudsen-Ostermann.

Hundene ser ud til at være klar til at komme i land efter at have været helt alene på en isflage. Foto: Ilulissattours.com

Tilbage i Ilulissat blev hundene sluppet løs, da de igen havde fast grund under poterne.

- Der er flere tusinde slædehunde i Ilulissat, og ingen af dem har navneskilte eller lignende på. Vi lagde et opslag på facebook, og så håber vi, at de rette ejere har fundet dem nu, siger han til Ekstra Bladet.

- En ekstra oplevelse

Hen over en sæson sejler firmaet Ilulissattours.com gennemsnitligt to-tre ture om dagen ud i fjorden med turister. Det er tredje sæson, at Ivik Knudsen-Ostermann og firmaet opererer, og han kan roligt sige, at han aldrig har oplevet noget lignende.

- Jeg har heller aldrig hørt om nogen, der har set noget lignende, eller været udsat for det. Heller ikke mine venner, fortæller han.

- De russiske turister fik sig lidt af en ekstra oplevelse. Det må have været prikken over i'et for dem at få lov til at redde to hunde, siger han.

