Midt i livsfarlig situation: Guide kalder turister 'idioter'

Turistguiden har ikke meget til over for dumdristige turister

Den islandske turguide Thorolfur Sævar Sæmundsson pakker ikke tingene ind, når han viser turister rundt på Islands Reynisfjara Strand.

Han fortæller dem uden omsvøb, hvordan folk har mistet livet til den kraftige understrøm og de såkaldte 'snigerbølger', der har det med at komme bag på folk, der besøger stranden.

Ifølge guiden udviser turisterne på hans rundvisninger derfor forsigtighed og holder sig på god afstand af vandet, men det kan ikke siges om alle, der besøger stranden.

- Det lader til, at folk ikke forstår faren. Det virker som om, nogle prøver på at provokere havet, fortæller Thorolfur Sævar Sæmundsson til Iceland Monitor.

Ifølge guiden er turister, der besøger stranden på egen hånd, tilbøjelige til at være mere dumdristige end dem, der vælger de guidede ture og dermed de advarsler, der følger med.

Det så Sæmundsson et eksempel på 11. november, hvor en kinesisk mand var tæt på at drukne. Sammen med andre turister befandt manden sig tæt på vandkanten, da de blev overrasket af 'snigerbølgerne' og nær ført til havs.

- Han var stærk. Derfor formåede han at redde sig selv ved at holde fast i noget, men det betød også, at han pådrog sig en skulderskade, fortæller den islandske guide om den farlige situation, som du kan se i videoen over artiklen.

I videoen ovenfor kan du også høre, hvordan Thorolfur Sævar Sæmundsson ikke tøver med at kalde folk, der går for tæt på vandet på Reynisfjara Strand, for 'idioter'.