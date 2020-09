Midt i smitteboom: Taj Mahal genåbner

For at minimere risikoen for smittespredning vil der ’kun’ være adgang for 5000 gæster om dagen

Timingen kan man diskutere.

Det er kun få dage siden, at Indien passerede Brasilien som nummer to på listen over lande med flest coronasmittede i verden. Siden august har intet land registreret større daglige stigninger i antallet af smittede end Indien.

På den anden side: Landet har 1,3 milliarder indbyggere.

Nu skulle det i hvert fald være. Mandag 21. september genåbner Taj Mahal efter at have været lukket i seks måneder.

Det skriver Indian Express.

Se også: Indien har nu næstflest coronasmittede efter USA

Billetter skal købes på nettet

Taj Mahal ligger i byen Agra i den nordlige del af Indien.

Det hvide marmormausoleum er en af verdens mest berømte seværdigheder og har normalt 7-8 millioner besøgende om året.

Portene til den eventyrlige bygning blev lukket 17. marts, da virussen for alvor fik fat.

Når Taj Mahal genåbner, sker det med en række restriktioner. Blandt andet vil der være et loft på maksimalt 5000 besøgende om dagen. Besøgende vil desuden blive bedt om at følge stedets retningslinjer for afstandskrav og håndsprit.

- Mundbind er obligatorisk for at få adgang til monumenterne, og man kan kun købe billetter på nettet. Billetkontorerne kommer ikke til at åbne, siger Vasant Swarnkar, overordnet arkæolog ved Taj Mahal, til Indian Express.

Se også: Græske øer i panik: Turister kaldt hjem