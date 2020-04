Milano vil genåbne uden bilosen fra før

Med en række tiltag håber myndighederne i Milano at få flere til at vælge cyklen, når byen åbner igen

Selv om Milanos indbyggertal ligger et godt stykke over én million, har der i den seneste tid været ualmindeligt tomt på byens veje.

De italienske covid-19 restriktioner har fået antallet af trafikpropper til at falde med mellem 30 og 75 procent, mens forureningen med de skadelige NOx-partikler var 24 procent lavere i marts sammenlignet med februar. Det er tal, som byens myndigheder gerne vil holde fast i.

Selv om Italien stadig er hårdt ramt af coronapandemien, er byen så småt begyndt at planlægge en genåbning. Landet går 4. maj ind i anden fase af sin lockdown-plan, og her vil enkelte virksomheder igen få lov til at åbne. Samtidig skal en række tiltag holde forureningen nede.

Cyklister får mere plads

I stedet for at borgerne tager bil eller offentlig transport, når byen genåbner, håber myndighederne at tilskynde dem til at tage cyklen. Ifølge mediet vil man derfor ændre en stor del af byens veje henover sommeren, så cykelstier og fortove bl.a. bliver gjort bredere.

Når byen åbner, skal det nemlig også være muligt at holde bedre afstand.

– Vi er midt i en krise, og i anden fase bliver vi nødt til at organisere os sådan, at dem, der skal bevæge sig for at få byen til at fungere, kan gøre det på en måde, der er sikker for dem selv og minimerer risikoen for smitte, siger viceborgmester Marco Granelli ifølge Forbes i en pressemeddelelse.

Byens plan, der er døbt Strade Aperte, introducerer også en hastighedsgrænse på 30 km/t., som også skal være med til at få flere til at vælge bilen fra.

– Vi har arbejdet på at reducere byens biler i flere år. Hvis alle tager bilen, så bliver der ikke plads til folk. Der bliver ikke plads til at bevæge sig eller gå på indkøb i butikkerne, siger Marco Granelli ifølge Forbes.

MIlano er ikke ene om de cykelfavoriserende planer. Også Rom barsler ifølge mediet med lignende planer for genåbningen af byen.

