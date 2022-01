Milliardinvestering skal redde verdens største koralrev

Den australske regering vil de kommende år sætte flere milliarder af til at beskytte koralrevet Great Barrier Reef

Great Barrier Reef er verdens største koralrev, der strækker sig over 2000 kilometer ud for delstaten Queenslands kyst i Australien.

Det består af over 3000 individuelle koralrev og kan ses fra rummet.

Det storslåede koralrev har dog været under store udfordringer den seneste årrække som følge af forurening og klimaforandringer. Det gør, at revet har mistet over halvdelen af sine koraller i løbet af de sidste tre årtier.

Udviklingen gør, at den australske regering ser med stor alvor på, hvordan man bedst muligt kan sikre, at Great Barrier Reef består.

Derfor har regeringen nu afsat et stort milliardbeløb, som har til hensigt at beskytte revet fremover.

Det oplyser Australiens premierminister, Scott Morrison, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Konkret vil regeringen i løbet af en niårig periode bruge en milliard australske dollars på at beskytte Great Barrier Reef, hvilket svarer til 4,7 milliarder danske kroner.

Investeringen er en tilføjelse til de to milliarder dollars, som den australske regering i forvejen har afsat til at beskytte Great Barrier Reef i løbet af de kommende tre årtier.