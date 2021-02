Millionærcruise udsolgt på én dag

Én dag.

Længere tid skulle der ikke gå, før Oceania Cruises luksuriøse og 180 dage lange verdensomsejling var fuldt booket.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Dermed flyder en god sjat penge ind på kistebunden i det amerikanske selskab, der ligesom resten af krydstogtbranchen er hårdt presset af coronapandemien.

Ifølge Independent koster en enkelt billet nemlig 322.000 kroner, og der er plads til lige nøjagtig 684 passagerer på Insignia, som er navnet på den luksusliner, der sætter ud på den forhåbentlig virusfri rejse 15. januar 2023.

Rejsebureau i kæmpe kovending: Genansætter fyrede medarbejdere

Tror på fremtiden

Insignia afgår fra San Francisco og er tilbage i samme havn seks måneder senere.

Undervejs lægger krydstogtskibet til kaj i 96 havne fordelt på 33 lande og fire kontinenter, herunder Antarktis og Afrika.

Det er med at have masser af hukommelse på spejlreflekskameraet, for der bliver arrangeret udflugter til 60 steder på Unescos verdensarvsliste.

Enkelte kunder har tilsyneladende så meget ledig plads i 2023-kalenderen, at de allerede nu har valgt at forlænge deres rejse med 38 dage.

Spørger man selskabets præsident Bob Binder, så er det hurtige salg af luksuskahytterne et tydeligt bevis på 'den entusiasme, som erfarne rejsende for fordybende og mindeværdige ferieoplevelser har', siger han i pressemeddelelsen.

- På trods af de udfordringer, som verden står over for i dag, er rejsende tydeligt optimistiske i deres tro på fremtiden.

Grundet coronapandemien, var 2020 et katastrofeår for krydstogt-branchen, og flere store skibe måtte sejles til skrot.

Italienske skiområder genåbner i næste uge