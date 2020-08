Millionbøde for at blæse på corona-restriktioner

En amerikansk turist kan være havnet godt og grundigt i fedtefadet hos den canadiske regering efter at have krydset grænsen ulovligt mere end én gang. Det skriver Travel+Leisure.

John Pennington rejste fra Alaska mod Canadas sydlige grænse, da han stoppede ved Rimrock Resort Hotel i Banff National Park, som i øjeblikket er lukket område for amerikanere.

Canadas sydlige grænse mellem landet og USA er lukket for amerikanske rejsende med undtagelse af dem, der rejser til og fra Alaska. De, der rejser til Alaska, skal tage den mest direkte rute og har forbud mod at besøge nationalparker eller andre turiststeder. John Pennington forsøgte altså at udnytte det, der er kendt som 'the Alaska loophole', skriver Travel+Leisure.

Arrestation og kæmpebøde

Ifølge mediet blev Pennington afkrævet en bøde på 900 dollars, svarende til cirka 5623 danske kroner, samt beordret til at blive på sit hotel indtil den næste dag, hvor han skulle rejse. Men efter sin afgang blev Pennington imidlertid set på et andet nærliggende turiststed. Han forklarede politiet, at han blot ledte efter noget at spise. En forklaring, som myndighederne ikke bed på, da Rimrock Resort Hotel, hvorfra Pennington netop kom, rummer flere spisesteder og en grab-and-go café.

Denne gang blev Pennington arresteret, og han skal nu møde for en canadisk domstol i november. Hans bøde kan angiveligt beløbe sig på over 500.000 dollars. Det svarer til 3.123.750 danske kroner.

Flere andre amerikanere er blevet stoppet for at overtræde restriktionerne, men Pennington er angiveligt den eneste, der er blevet snuppet for et flertal af overtrædelser.

